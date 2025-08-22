Lisätietoja PUPPIES-rahakkeesta

PUPPIES-rahakkeen hintatiedot

PUPPIES-rahakkeen valkoinen paperi

PUPPIES-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUPPIES-rahakkeen tokenomiikka

PUPPIES-rahakkeen hintaennuste

I love puppies-logo

I love puppies – hinta (PUPPIES)

Ei listattu

1PUPPIES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-5.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana.
USD
Reaaliaikainen I love puppies (PUPPIES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:18:00 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.80%

-5.80%

+14.06%

+14.06%

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PUPPIES on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUPPIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUPPIES on muuttunut -1.80% viimeisen tunnin aikana, -5.80% 24 tunnin aikana ja +14.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

42.07T
42.07T 42.07T

42,069,000,000,000.0
42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

I love puppies-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUPPIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07T ja sen kokonaistarjonta on 42069000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.95M.

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana I love puppies – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana I love puppies – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana I love puppies – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana I love puppies – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.80%
30 päivää$ 0+47.11%
60 päivää$ 0+80.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on I love puppies (PUPPIES)

In a world where dogs once ruled,a new era dawns- the Age of PUPPIES.Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $PUPPIES are taking over.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

I love puppies (PUPPIES) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

I love puppies-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon I love puppies (PUPPIES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko I love puppies (PUPPIES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita I love puppies-rahakkeelle.

Tarkista I love puppies-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUPPIES paikallisiin valuuttoihin

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikka

I love puppies (PUPPIES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUPPIES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”I love puppies (PUPPIES)”

Paljonko I love puppies (PUPPIES) on arvoltaan tänään?
PUPPIES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUPPIES-USD-parin nykyinen hinta?
PUPPIES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on I love puppies-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUPPIES markkina-arvo on $ 1.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUPPIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUPPIES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07T USD.
Mikä oli PUPPIES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUPPIES saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PUPPIES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUPPIES-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PUPPIES-rahakkeen treidausvolyymi?
PUPPIES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUPPIES tänä vuonna korkeammalle?
PUPPIES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUPPIES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:18:00 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.