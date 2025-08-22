Lisätietoja ILIS-rahakkeesta

ILIS-rahakkeen hintatiedot

ILIS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ILIS-rahakkeen tokenomiikka

ILIS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

I Like It Stable DAO-logo

I Like It Stable DAO – hinta (ILIS)

Ei listattu

1ILIS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00429177
$0.00429177$0.00429177
-2.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen I Like It Stable DAO (ILIS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:14:24 (UTC+8)

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00428468
$ 0.00428468$ 0.00428468
24 h:n matalin
$ 0.00445591
$ 0.00445591$ 0.00445591
24 h:n korkein

$ 0.00428468
$ 0.00428468$ 0.00428468

$ 0.00445591
$ 0.00445591$ 0.00445591

$ 0.02272961
$ 0.02272961$ 0.02272961

$ 0.00218334
$ 0.00218334$ 0.00218334

+0.06%

-2.98%

-15.01%

-15.01%

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00429177. Viimeisen 24 tunnin aikana ILIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00428468 ja korkeimmillaan $ 0.00445591 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ILIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02272961, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00218334.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ILIS on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -2.98% 24 tunnin aikana ja -15.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 81.33K
$ 81.33K$ 81.33K

--
----

$ 429.18K
$ 429.18K$ 429.18K

18.95M
18.95M 18.95M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

I Like It Stable DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 81.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ILIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.95M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 429.18K.

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana I Like It Stable DAO – USD -hinta muuttui $ -0.000132084192290128.
Viimeisten 30 päivän aikana I Like It Stable DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014880682.
Viimeisten 60 päivän aikana I Like It Stable DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007973413.
Viimeisten 90 päivän aikana I Like It Stable DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.000131406793912873.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000132084192290128-2.98%
30 päivää$ -0.0014880682-34.67%
60 päivää$ -0.0007973413-18.57%
90 päivää$ -0.000131406793912873-2.97%

Mikä on I Like It Stable DAO (ILIS)

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

I Like It Stable DAO (ILIS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

I Like It Stable DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon I Like It Stable DAO (ILIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko I Like It Stable DAO (ILIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita I Like It Stable DAO-rahakkeelle.

Tarkista I Like It Stable DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

ILIS paikallisiin valuuttoihin

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen tokenomiikka

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ILIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”I Like It Stable DAO (ILIS)”

Paljonko I Like It Stable DAO (ILIS) on arvoltaan tänään?
ILIS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00429177 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ILIS-USD-parin nykyinen hinta?
ILIS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00429177. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on I Like It Stable DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ILIS markkina-arvo on $ 81.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ILIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ILIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.95M USD.
Mikä oli ILIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ILIS saavutti ATH-hinnaksi 0.02272961 USD.
Mikä oli ILIS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ILIS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00218334 USD.
Mikä on ILIS-rahakkeen treidausvolyymi?
ILIS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ILIS tänä vuonna korkeammalle?
ILIS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ILIS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:14:24 (UTC+8)

I Like It Stable DAO (ILIS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.