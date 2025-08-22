HYPRA – hinta (HYP)
HYPRA (HYP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HYP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HYP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.182177, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HYP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HYPRA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HYP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.09M ja sen kokonaistarjonta on 31641101.61302902. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.16K.
Tämän päivän aikana HYPRA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HYPRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana HYPRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana HYPRA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-37.13%
|60 päivää
|$ 0
|-76.36%
|90 päivää
|$ 0
|--
Hypra is a new blockchain project that aims to revive the original vision of Ethereum as a global, decentralized platform for money and new kinds of applications. Hypra is based on a modified version of the Ethereum Go client, which is a fork of the official 1.11.6 release. This was the final release to support Proof-of-Work. Hypra is not just another Ethereum clone. It has several unique features that make it stand out from the crowd. Here are some of them: ETHashB3: Hypra uses a new Proof-of-Work consensus algorithm that replaces the hash functions with BLAKE3 This allowed for a natural progression of the chain from CPU mining to GPU mining, as well as improved security and performance. HYP: Hypra has its own native currency, HYP, which is used to pay for transactions and smart contracts on the network. HYP has a fixed supply schedule that starts with 4 HYP per block and gradually decreases to 1 HYP per block after 9 years. The total supply up to 9 years will be 124,438,360 HYP, plus block fees and uncle rewards. Compatibility: Hypra is fully compatible with the Ethereum protocol, which means that it can run any Ethereum smart contract or decentralized application (dapp) without any modification. Hypra also supports the BNB Smart Chain (BEP20) token standard, which allows for interoperability with other blockchain platforms. Innovation: Hypra is not afraid to experiment with new ideas and features that can improve the user experience and functionality of the network. For example, Hypra has plans to move the reward model to a 2.1% inflation target in the future, which could provide more stability and sustainability for the network.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.