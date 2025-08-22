Lisätietoja HID-rahakkeesta

HID-rahakkeen hintatiedot

HID-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HID-rahakkeen tokenomiikka

HID-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hypersign Identity-logo

Hypersign Identity – hinta (HID)

Ei listattu

1HID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0079397
$0.0079397$0.0079397
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hypersign Identity (HID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:55:27 (UTC+8)

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.007859
$ 0.007859$ 0.007859
24 h:n matalin
$ 0.00795423
$ 0.00795423$ 0.00795423
24 h:n korkein

$ 0.007859
$ 0.007859$ 0.007859

$ 0.00795423
$ 0.00795423$ 0.00795423

$ 0.764958
$ 0.764958$ 0.764958

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

+1.03%

-7.83%

-7.83%

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0079397. Viimeisen 24 tunnin aikana HID on vaihdellut alimmillaan $ 0.007859 ja korkeimmillaan $ 0.00795423 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.764958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HID on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -7.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 270.26K
$ 270.26K$ 270.26K

--
----

$ 397.45K
$ 397.45K$ 397.45K

34.00M
34.00M 34.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Hypersign Identity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 270.26K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.00M ja sen kokonaistarjonta on 50000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 397.45K.

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hypersign Identity – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hypersign Identity – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008307077.
Viimeisten 60 päivän aikana Hypersign Identity – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027494466.
Viimeisten 90 päivän aikana Hypersign Identity – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.03%
30 päivää$ +0.0008307077+10.46%
60 päivää$ +0.0027494466+34.63%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hypersign Identity (HID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hypersign Identity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hypersign Identity (HID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hypersign Identity (HID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hypersign Identity-rahakkeelle.

Tarkista Hypersign Identity-rahakkeen hintaennuste nyt!

HID paikallisiin valuuttoihin

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen tokenomiikka

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hypersign Identity (HID)”

Paljonko Hypersign Identity (HID) on arvoltaan tänään?
HID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0079397 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HID-USD-parin nykyinen hinta?
HID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0079397. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hypersign Identity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HID markkina-arvo on $ 270.26K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.00M USD.
Mikä oli HID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HID saavutti ATH-hinnaksi 0.764958 USD.
Mikä oli HID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HID-rahakkeen treidausvolyymi?
HID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HID tänä vuonna korkeammalle?
HID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:55:27 (UTC+8)

Hypersign Identity (HID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.