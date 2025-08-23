Lisätietoja MHYPE-rahakkeesta

MHYPE-rahakkeen hintatiedot

MHYPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MHYPE-rahakkeen tokenomiikka

MHYPE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hyperpie Staked mHYPE-logo

Hyperpie Staked mHYPE – hinta (MHYPE)

Ei listattu

1MHYPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$44.81
$44.81$44.81
+9.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:39:48 (UTC+8)

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 40.54
$ 40.54$ 40.54
24 h:n matalin
$ 45.06
$ 45.06$ 45.06
24 h:n korkein

$ 40.54
$ 40.54$ 40.54

$ 45.06
$ 45.06$ 45.06

$ 50.04
$ 50.04$ 50.04

$ 31.31
$ 31.31$ 31.31

+1.00%

+9.55%

-3.55%

-3.55%

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $44.81. Viimeisen 24 tunnin aikana MHYPE on vaihdellut alimmillaan $ 40.54 ja korkeimmillaan $ 45.06 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 50.04, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 31.31.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MHYPE on muuttunut +1.00% viimeisen tunnin aikana, +9.55% 24 tunnin aikana ja -3.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 45.06B
$ 45.06B$ 45.06B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperpie Staked mHYPE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 45.06B.

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hyperpie Staked mHYPE – USD -hinta muuttui $ +3.91.
Viimeisten 30 päivän aikana Hyperpie Staked mHYPE – USD -hinnan muutos oli $ +1.4872573430.
Viimeisten 60 päivän aikana Hyperpie Staked mHYPE – USD -hinnan muutos oli $ +13.3258980270.
Viimeisten 90 päivän aikana Hyperpie Staked mHYPE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +3.91+9.55%
30 päivää$ +1.4872573430+3.32%
60 päivää$ +13.3258980270+29.74%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)

Hyperpie is an integrated DeFi ecosystem built by Magpie, designed to provide HYPE liquid staking, a MEME Launchpad, and a MEME DEX for onchain trading within the Hyperliquid network. As a multi-functional platform, Hyperpie enables users to stake HYPE tokens and receive mHYPE, a liquid staked asset that accrues value over time. Additionally, Hyperpie provides a permissionless MEME launchpad for fair token distributions and a dedicated MEME DEX, creating a seamless and efficient trading environment. Through its innovative approach, Hyperpie enhances user participation, liquidity, and governance, driving sustainable growth in the Hyperliquid ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hyperpie Staked mHYPE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperpie Staked mHYPE-rahakkeelle.

Tarkista Hyperpie Staked mHYPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

MHYPE paikallisiin valuuttoihin

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MHYPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE)”

Paljonko Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) on arvoltaan tänään?
MHYPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 44.81 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MHYPE-USD-parin nykyinen hinta?
MHYPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 44.81. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyperpie Staked mHYPE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MHYPE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MHYPE saavutti ATH-hinnaksi 50.04 USD.
Mikä oli MHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MHYPE-rahakkeen ATL-hinta oli 31.31 USD.
Mikä on MHYPE-rahakkeen treidausvolyymi?
MHYPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MHYPE tänä vuonna korkeammalle?
MHYPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MHYPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:39:48 (UTC+8)

Hyperpie Staked mHYPE (MHYPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.