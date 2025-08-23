Lisätietoja USDHL-rahakkeesta

USDHL-rahakkeen hintatiedot

USDHL-rahakkeen valkoinen paperi

USDHL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDHL-rahakkeen tokenomiikka

USDHL-rahakkeen hintaennuste

Hyper USD-logo

Hyper USD – hinta (USDHL)

Ei listattu

1USDHL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998966
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Hyper USD (USDHL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:39:28 (UTC+8)

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.995318
24 h:n matalin
$ 1.024
24 h:n korkein

$ 0.995318
$ 1.024
$ 1.024
$ 0.972654
-0.06%

-0.30%

-0.34%

-0.34%

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997831. Viimeisen 24 tunnin aikana USDHL on vaihdellut alimmillaan $ 0.995318 ja korkeimmillaan $ 1.024 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDHL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.024, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.972654.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDHL on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja -0.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
--
$ 8.88B
0.00
8,900,594,261.166649
Hyper USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDHL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 8900594261.166649. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.88B.

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hyper USD – USD -hinta muuttui $ -0.0030134846575202.
Viimeisten 30 päivän aikana Hyper USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015554189.
Viimeisten 60 päivän aikana Hyper USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023229505.
Viimeisten 90 päivän aikana Hyper USD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0030134846575202-0.30%
30 päivää$ -0.0015554189-0.15%
60 päivää$ -0.0023229505-0.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hyper USD (USDHL)

Hyper USD (USDHL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Hyper USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyper USD (USDHL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyper USD (USDHL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyper USD-rahakkeelle.

Tarkista Hyper USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDHL paikallisiin valuuttoihin

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen tokenomiikka

Hyper USD (USDHL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDHL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyper USD (USDHL)”

Paljonko Hyper USD (USDHL) on arvoltaan tänään?
USDHL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDHL-USD-parin nykyinen hinta?
USDHL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997831. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyper USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDHL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDHL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDHL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli USDHL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDHL saavutti ATH-hinnaksi 1.024 USD.
Mikä oli USDHL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDHL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.972654 USD.
Mikä on USDHL-rahakkeen treidausvolyymi?
USDHL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDHL tänä vuonna korkeammalle?
USDHL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDHL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hyper USD (USDHL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

