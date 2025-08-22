Hush – hinta (HUSH)
Hush (HUSH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02654852. Viimeisen 24 tunnin aikana HUSH on vaihdellut alimmillaan $ 0.02412075 ja korkeimmillaan $ 0.02697989 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUSH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 17.89, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HUSH on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +10.05% 24 tunnin aikana ja +14.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hush-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 427.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HUSH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.11M ja sen kokonaistarjonta on 16119185.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 427.94K.
Tämän päivän aikana Hush – USD -hinta muuttui $ +0.00242432.
Viimeisten 30 päivän aikana Hush – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028063989.
Viimeisten 60 päivän aikana Hush – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037736464.
Viimeisten 90 päivän aikana Hush – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00242432
|+10.05%
|30 päivää
|$ +0.0028063989
|+10.57%
|60 päivää
|$ +0.0037736464
|+14.21%
|90 päivää
|$ 0
|--
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
