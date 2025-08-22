Huobi – hinta (HT)
+13.45%
+338.86%
+358.04%
+358.04%
Huobi (HT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.44. Viimeisen 24 tunnin aikana HT on vaihdellut alimmillaan $ 0.328846 ja korkeimmillaan $ 1.45 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 39.66, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.145929.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HT on muuttunut +13.45% viimeisen tunnin aikana, +338.86% 24 tunnin aikana ja +358.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Huobi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 230.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.41M ja sen kokonaistarjonta on 201050000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 290.19M.
Tämän päivän aikana Huobi – USD -hinta muuttui $ +1.11.
Viimeisten 30 päivän aikana Huobi – USD -hinnan muutos oli $ +6.3759019680.
Viimeisten 60 päivän aikana Huobi – USD -hinnan muutos oli $ +8.6367375360.
Viimeisten 90 päivän aikana Huobi – USD -hinnan muutos oli $ +1.10607963896922173.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +1.11
|+338.86%
|30 päivää
|$ +6.3759019680
|+442.77%
|60 päivää
|$ +8.6367375360
|+599.77%
|90 päivää
|$ +1.10607963896922173
|+331.24%
Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi’s millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance’s place as the world’s leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system. Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, “not an ICO,” due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi’s founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017. The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That’s 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward. Huobi isn’t the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
