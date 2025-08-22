Lisätietoja HUNNY-rahakkeesta

Hunny Finance-logo

Hunny Finance – hinta (HUNNY)

Ei listattu

1HUNNY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00350836
$0.00350836$0.00350836
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hunny Finance (HUNNY) -hintakaavio
Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00346932
$ 0.00346932$ 0.00346932
24 h:n matalin
$ 0.00355319
$ 0.00355319$ 0.00355319
24 h:n korkein

$ 0.00346932
$ 0.00346932$ 0.00346932

$ 0.00355319
$ 0.00355319$ 0.00355319

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

$ 0.00134128
$ 0.00134128$ 0.00134128

-0.38%

-0.68%

+0.02%

+0.02%

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00350835. Viimeisen 24 tunnin aikana HUNNY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00346932 ja korkeimmillaan $ 0.00355319 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HUNNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00134128.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HUNNY on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.68% 24 tunnin aikana ja +0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 265.45K
$ 265.45K$ 265.45K

--
----

$ 350.83K
$ 350.83K$ 350.83K

75.66M
75.66M 75.66M

99,999,894.9085984
99,999,894.9085984 99,999,894.9085984

Hunny Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 265.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HUNNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.66M ja sen kokonaistarjonta on 99999894.9085984. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 350.83K.

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hunny Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hunny Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003971687.
Viimeisten 60 päivän aikana Hunny Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0017612243.
Viimeisten 90 päivän aikana Hunny Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0008346944986319557.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.68%
30 päivää$ +0.0003971687+11.32%
60 päivää$ +0.0017612243+50.20%
90 päivää$ +0.0008346944986319557+31.22%

Mikä on Hunny Finance (HUNNY)

PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hunny Finance (HUNNY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hunny Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hunny Finance (HUNNY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hunny Finance (HUNNY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hunny Finance-rahakkeelle.

Tarkista Hunny Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

HUNNY paikallisiin valuuttoihin

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen tokenomiikka

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HUNNY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hunny Finance (HUNNY)”

Paljonko Hunny Finance (HUNNY) on arvoltaan tänään?
HUNNY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00350835 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HUNNY-USD-parin nykyinen hinta?
HUNNY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00350835. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hunny Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HUNNY markkina-arvo on $ 265.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HUNNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HUNNY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.66M USD.
Mikä oli HUNNY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HUNNY saavutti ATH-hinnaksi 1.94 USD.
Mikä oli HUNNY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HUNNY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00134128 USD.
Mikä on HUNNY-rahakkeen treidausvolyymi?
HUNNY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HUNNY tänä vuonna korkeammalle?
HUNNY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HUNNY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:14:15 (UTC+8)

Hunny Finance (HUNNY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.