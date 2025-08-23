Lisätietoja HIM-rahakkeesta

Human Intelligence Machin – hinta (HIM)

1HIM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00523312
$0.00523312
+38.90%1D
USD
Reaaliaikainen Human Intelligence Machin (HIM) -hintakaavio
Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0032127
$ 0.0032127
24 h:n matalin
$ 0.00523061
$ 0.00523061
24 h:n korkein

$ 0.0032127
$ 0.0032127

$ 0.00523061
$ 0.00523061

$ 0.216072
$ 0.216072

$ 0.00005022
$ 0.00005022

+3.80%

+39.01%

+16.09%

+16.09%

Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00523735. Viimeisen 24 tunnin aikana HIM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0032127 ja korkeimmillaan $ 0.00523061 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.216072, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005022.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HIM on muuttunut +3.80% viimeisen tunnin aikana, +39.01% 24 tunnin aikana ja +16.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 523.06K
$ 523.06K

0.00
0.00

100,000,000.0
100,000,000.0

Human Intelligence Machin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 523.06K.

Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Human Intelligence Machin – USD -hinta muuttui $ +0.00146987.
Viimeisten 30 päivän aikana Human Intelligence Machin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0023404114.
Viimeisten 60 päivän aikana Human Intelligence Machin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0041943055.
Viimeisten 90 päivän aikana Human Intelligence Machin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014046051351357006.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00146987+39.01%
30 päivää$ +0.0023404114+44.69%
60 päivää$ +0.0041943055+80.08%
90 päivää$ +0.0014046051351357006+36.65%

Mikä on Human Intelligence Machin (HIM)

Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network. It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true. $HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Human Intelligence Machin (HIM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Human Intelligence Machin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Human Intelligence Machin (HIM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Human Intelligence Machin (HIM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Human Intelligence Machin-rahakkeelle.

Tarkista Human Intelligence Machin-rahakkeen hintaennuste nyt!

HIM paikallisiin valuuttoihin

Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen tokenomiikka

Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Human Intelligence Machin (HIM)”

Paljonko Human Intelligence Machin (HIM) on arvoltaan tänään?
HIM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00523735 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HIM-USD-parin nykyinen hinta?
HIM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00523735. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Human Intelligence Machin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HIM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HIM saavutti ATH-hinnaksi 0.216072 USD.
Mikä oli HIM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HIM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005022 USD.
Mikä on HIM-rahakkeen treidausvolyymi?
HIM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HIM tänä vuonna korkeammalle?
HIM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Human Intelligence Machin (HIM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.