Huebel Bolt (BOLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0426601. Viimeisen 24 tunnin aikana BOLT on vaihdellut alimmillaan $ 0.04055859 ja korkeimmillaan $ 0.04284592 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.548715, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01489893.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOLT on muuttunut +0.46% viimeisen tunnin aikana, +2.20% 24 tunnin aikana ja +5.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Huebel Bolt-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 6000693.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 256.03K.
Tämän päivän aikana Huebel Bolt – USD -hinta muuttui $ +0.00091769.
Viimeisten 30 päivän aikana Huebel Bolt – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046548738.
Viimeisten 60 päivän aikana Huebel Bolt – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000508636.
Viimeisten 90 päivän aikana Huebel Bolt – USD -hinnan muutos oli $ -0.00590487998661473.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00091769
|+2.20%
|30 päivää
|$ -0.0046548738
|-10.91%
|60 päivää
|$ +0.0000508636
|+0.12%
|90 päivää
|$ -0.00590487998661473
|-12.15%
What is the project about? BOLT ecosystem — next gen meme network developed by TON community & meant to unite all jettons and existing meme tokens. What makes your project unique? BOLT meme token is based on the TON blockchain and was founded by the international crypto community of enthusiasts supporting the development of TON - the brainchild of Nikolai Durov and Telegram as a whole. History of your project. Huebel Bolt, initiated in spring 2022, rapidly gained momentum by developing multiple Telegram channels and attracting a significant audience. As the token’s influence grew, it evolved to support other TON crypto enthusiasts, beginning in fall 2022. Continuously building on the blockchain, Huebel Bolt remains an active force, fostering the community of independent crypto enthusiasts and symbolizing innovation and collaboration within the space. What’s next for your project? At Huebel Bolt, our commitment to innovation never wanes. We are constantly striving to develop new tools that the TON community can significantly benefit from. Our ongoing support for TON enthusiasts drives us to build more public tools for the blockchain, fostering growth and expansion. The future for Huebel Bolt is rooted in collaboration, technological advancement, and a relentless dedication to enriching the blockchain community. What can your token be used for? Huebel Bolt token encompasses a versatile range of applications. It serves as a community way of payment for services, enabling seamless transactions. Additionally, it can be utilized as a means to donate to creators, fostering a spirit of support and recognition. As the first meme token of its kind on our current blockchain, it carries a unique appeal. Moreover, Huebel Bolt can be held as an asset, amplifying its value. The diverse nature of this token ensures that for each user, there exists a personalized application, making it a distinctive and valuable component of our blockchain ecosystem.
Huebel Bolt (BOLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.