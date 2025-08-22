Lisätietoja HLT-rahakkeesta

Huanghuali Token-logo

Huanghuali Token – hinta (HLT)

Ei listattu

1HLT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.804474
$0.804474$0.804474
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Huanghuali Token (HLT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:55:05 (UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 0.657883
$ 0.657883$ 0.657883

--

--

0.00%

0.00%

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.804474. Viimeisen 24 tunnin aikana HLT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.657883.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HLT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 129.64K
$ 129.64K$ 129.64K

--
----

$ 129.64K
$ 129.64K$ 129.64K

161.15K
161.15K 161.15K

161,153.83
161,153.83 161,153.83

Huanghuali Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 129.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.15K ja sen kokonaistarjonta on 161153.83. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 129.64K.

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Huanghuali Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Huanghuali Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0115786333.
Viimeisten 60 päivän aikana Huanghuali Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.2666904517.
Viimeisten 90 päivän aikana Huanghuali Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.416027936676141.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0115786333-1.43%
60 päivää$ -0.2666904517-33.15%
90 päivää$ -0.416027936676141-34.08%

Mikä on Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Huanghuali Token (HLT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Huanghuali Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Huanghuali Token (HLT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Huanghuali Token (HLT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Huanghuali Token-rahakkeelle.

Tarkista Huanghuali Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

HLT paikallisiin valuuttoihin

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen tokenomiikka

Huanghuali Token (HLT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HLT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Huanghuali Token (HLT)”

Paljonko Huanghuali Token (HLT) on arvoltaan tänään?
HLT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.804474 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HLT-USD-parin nykyinen hinta?
HLT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.804474. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Huanghuali Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HLT markkina-arvo on $ 129.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HLT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.15K USD.
Mikä oli HLT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HLT saavutti ATH-hinnaksi 4.15 USD.
Mikä oli HLT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HLT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.657883 USD.
Mikä on HLT-rahakkeen treidausvolyymi?
HLT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HLT tänä vuonna korkeammalle?
HLT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HLT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.