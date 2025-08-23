Lisätietoja HTP-rahakkeesta

HowToPay – hinta (HTP)

1HTP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00013313
$0.00013313$0.00013313
+6.10%1D
Reaaliaikainen HowToPay (HTP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:38:34 (UTC+8)

HowToPay (HTP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00012475
$ 0.00012475$ 0.00012475
24 h:n matalin
$ 0.00016279
$ 0.00016279$ 0.00016279
24 h:n korkein

$ 0.00012475
$ 0.00012475$ 0.00012475

$ 0.00016279
$ 0.00016279$ 0.00016279

$ 0.758722
$ 0.758722$ 0.758722

$ 0.00009504
$ 0.00009504$ 0.00009504

+1.15%

+6.17%

+1.55%

+1.55%

HowToPay (HTP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00013313. Viimeisen 24 tunnin aikana HTP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00012475 ja korkeimmillaan $ 0.00016279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.758722, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00009504.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HTP on muuttunut +1.15% viimeisen tunnin aikana, +6.17% 24 tunnin aikana ja +1.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HowToPay (HTP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 66.57K
$ 66.57K$ 66.57K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

HowToPay-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 66.57K.

HowToPay (HTP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HowToPay – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HowToPay – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000067358.
Viimeisten 60 päivän aikana HowToPay – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000356421.
Viimeisten 90 päivän aikana HowToPay – USD -hinnan muutos oli $ -0.00002465190575663125.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.17%
30 päivää$ -0.0000067358-5.05%
60 päivää$ -0.0000356421-26.77%
90 päivää$ -0.00002465190575663125-15.62%

Mikä on HowToPay (HTP)

The HowToPay (HTP) token is a cryptocurrency developed by Confidia Limited to enhance digital payment solutions within the HowToPay ecosystem. Launched in May 2020, Confidia has established itself as a trusted provider of payment services, and the introduction of the HTP token aims to facilitate more efficient domestic and cross-border transactions. HTP tokens are designed to offer quick, secure, and low-cost payments across the HowToPay POS network. Users can utilize these tokens for in-store purchases via Point-of-Sale (POS) systems or for online transactions, ensuring seamless financial exchanges within the ecosystem. The token supports both domestic and international payments, making it a versatile tool for global commerce. HOW TO PAY Beyond facilitating transactions, HTP tokens provide several utilities within the HowToPay platform: Discounted Fees: Token holders benefit from reduced transaction costs when processing payments through HowToPay's services, making it more cost-effective for frequent users. Network Growth Incentives: Users can earn rewards by promoting and increasing engagement with the platform, contributing to its expansion and stability. The HTP token is built on the Binance Smart Chain, ensuring fast, secure, and low-cost transactions. As of November 2024, the token is trading on global exchanges, including Dex-Trade, providing accessibility to a wide audience. In summary, the HowToPay HTP token project aims to revolutionise digital payments by offering a comprehensive solution that integrates seamless transactions, cost savings, and user engagement incentives within a secure and efficient ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HowToPay-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HowToPay (HTP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HowToPay (HTP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HowToPay-rahakkeelle.

Tarkista HowToPay-rahakkeen hintaennuste nyt!

HTP paikallisiin valuuttoihin

HowToPay (HTP) -rahakkeen tokenomiikka

HowToPay (HTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HowToPay (HTP)”

Paljonko HowToPay (HTP) on arvoltaan tänään?
HTP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00013313 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HTP-USD-parin nykyinen hinta?
HTP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00013313. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HowToPay-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HTP markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli HTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HTP saavutti ATH-hinnaksi 0.758722 USD.
Mikä oli HTP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HTP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00009504 USD.
Mikä on HTP-rahakkeen treidausvolyymi?
HTP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HTP tänä vuonna korkeammalle?
HTP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HTP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.