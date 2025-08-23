Lisätietoja PUFF-rahakkeesta

HOW TO FLY – hinta (PUFF)

Ei listattu

1PUFF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00452624
$0.00452624
-24.10%1D
Reaaliaikainen HOW TO FLY (PUFF) -hintakaavio
HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00426372
$ 0.00426372
24 h:n matalin
$ 0.00711662
$ 0.00711662
24 h:n korkein

$ 0.00426372
$ 0.00426372

$ 0.00711662
$ 0.00711662

$ 0.00985374
$ 0.00985374

$ 0.00025516
$ 0.00025516

+1.57%

-24.11%

+200.22%

+200.22%

HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00452624. Viimeisen 24 tunnin aikana PUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00426372 ja korkeimmillaan $ 0.00711662 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00985374, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00025516.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUFF on muuttunut +1.57% viimeisen tunnin aikana, -24.11% 24 tunnin aikana ja +200.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00

--
----

$ 564.43K
$ 564.43K

0.00
0.00

122,372,817.3166845
122,372,817.3166845

HOW TO FLY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 122372817.3166845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 564.43K.

HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HOW TO FLY – USD -hinta muuttui $ -0.001438568874374289.
Viimeisten 30 päivän aikana HOW TO FLY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0687426664.
Viimeisten 60 päivän aikana HOW TO FLY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0592113700.
Viimeisten 90 päivän aikana HOW TO FLY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0042065125967695707.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001438568874374289-24.11%
30 päivää$ +0.0687426664+1,518.76%
60 päivää$ +0.0592113700+1,308.18%
90 päivää$ +0.0042065125967695707+1,315.66%

Mikä on HOW TO FLY (PUFF)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HOW TO FLY (PUFF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

HOW TO FLY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HOW TO FLY (PUFF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HOW TO FLY (PUFF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HOW TO FLY-rahakkeelle.

Tarkista HOW TO FLY-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUFF paikallisiin valuuttoihin

HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen tokenomiikka

HOW TO FLY (PUFF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUFF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HOW TO FLY (PUFF)”

Paljonko HOW TO FLY (PUFF) on arvoltaan tänään?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00452624 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUFF-USD-parin nykyinen hinta?
PUFF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00452624. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HOW TO FLY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUFF markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUFF saavutti ATH-hinnaksi 0.00985374 USD.
Mikä oli PUFF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUFF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00025516 USD.
Mikä on PUFF-rahakkeen treidausvolyymi?
PUFF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUFF tänä vuonna korkeammalle?
PUFF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUFF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.