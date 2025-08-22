Lisätietoja WAIT-rahakkeesta

Hourglass – hinta (WAIT)

Ei listattu

1WAIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00418652
$0.00418652$0.00418652
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen Hourglass (WAIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:54:58 (UTC+8)

Hourglass (WAIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00418652
$ 0.00418652$ 0.00418652
24 h:n matalin
$ 0.00425734
$ 0.00425734$ 0.00425734
24 h:n korkein

$ 0.00418652
$ 0.00418652$ 0.00418652

$ 0.00425734
$ 0.00425734$ 0.00425734

$ 0.464756
$ 0.464756$ 0.464756

$ 0.00176993
$ 0.00176993$ 0.00176993

--

-1.66%

-6.57%

-6.57%

Hourglass (WAIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00418652. Viimeisen 24 tunnin aikana WAIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00418652 ja korkeimmillaan $ 0.00425734 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.464756, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00176993.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.66% 24 tunnin aikana ja -6.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hourglass (WAIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 409.24K
$ 409.24K$ 409.24K

--
----

$ 409.24K
$ 409.24K$ 409.24K

97.75M
97.75M 97.75M

97,751,977.44609132
97,751,977.44609132 97,751,977.44609132

Hourglass-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 409.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 97.75M ja sen kokonaistarjonta on 97751977.44609132. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 409.24K.

Hourglass (WAIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hourglass – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hourglass – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002596638.
Viimeisten 60 päivän aikana Hourglass – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031935440.
Viimeisten 90 päivän aikana Hourglass – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.66%
30 päivää$ +0.0002596638+6.20%
60 päivää$ +0.0031935440+76.28%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hourglass (WAIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hourglass-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hourglass (WAIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hourglass (WAIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hourglass-rahakkeelle.

Tarkista Hourglass-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAIT paikallisiin valuuttoihin

Hourglass (WAIT) -rahakkeen tokenomiikka

Hourglass (WAIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hourglass (WAIT)”

Paljonko Hourglass (WAIT) on arvoltaan tänään?
WAIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00418652 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAIT-USD-parin nykyinen hinta?
WAIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00418652. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hourglass-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAIT markkina-arvo on $ 409.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 97.75M USD.
Mikä oli WAIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAIT saavutti ATH-hinnaksi 0.464756 USD.
Mikä oli WAIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00176993 USD.
Mikä on WAIT-rahakkeen treidausvolyymi?
WAIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAIT tänä vuonna korkeammalle?
WAIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hourglass (WAIT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

