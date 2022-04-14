Hot Mom (HOTMOM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Hot Mom (HOTMOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Hot Mom (HOTMOM) -rahakkeen tiedot

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.

They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.

Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew.

Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place.

Come say hi. We might adopt you.

Virallinen verkkosivusto:
https://hotmomsol.xyz/

Hot Mom (HOTMOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Markkina-arvo:
$ 11.86K
Kokonaistarjonta:
$ 999.96M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.96M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.86K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.112823
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Hot Mom (HOTMOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Hot Mom (HOTMOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HOTMOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOTMOM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HOTMOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOTMOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

HOTMOM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HOTMOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HOTMOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.