Horny Jail (JAIL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Horny Jail (JAIL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Horny Jail (JAIL) -rahakkeen tiedot

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

Virallinen verkkosivusto:
https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk

Horny Jail (JAIL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Horny Jail (JAIL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 812.10K
$ 812.10K
Kokonaistarjonta:
$ 999.67M
$ 999.67M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.67M
$ 999.67M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 812.10K
$ 812.10K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00424908
$ 0.00424908
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00081725
$ 0.00081725

Horny Jail (JAIL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Horny Jail (JAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä JAIL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JAIL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät JAIL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JAIL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

JAIL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne JAIL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? JAIL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.