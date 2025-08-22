Lisätietoja HRZ-rahakkeesta

Horizon – hinta (HRZ)

1HRZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00646327
$0.00646327
-0.10%1D
Reaaliaikainen Horizon (HRZ) -hintakaavio
Horizon (HRZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0064078
$ 0.0064078
24 h:n matalin
$ 0.00650552
$ 0.00650552
24 h:n korkein

$ 0.0064078
$ 0.0064078

$ 0.00650552
$ 0.00650552

$ 0.126194
$ 0.126194

$ 0.0064078
$ 0.0064078

0.00%

-0.13%

-21.40%

-21.40%

Horizon (HRZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00646327. Viimeisen 24 tunnin aikana HRZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.0064078 ja korkeimmillaan $ 0.00650552 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HRZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.126194, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0064078.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HRZ on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.13% 24 tunnin aikana ja -21.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Horizon (HRZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.46K
$ 55.46K

--
--

$ 61.90K
$ 61.90K

8.58M
8.58M

9,577,807.002004618
9,577,807.002004618

Horizon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.58M ja sen kokonaistarjonta on 9577807.002004618. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.90K.

Horizon (HRZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Horizon – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Horizon – USD -hinnan muutos oli $ -0.0043708277.
Viimeisten 60 päivän aikana Horizon – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Horizon – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.13%
30 päivää$ -0.0043708277-67.62%
60 päivää$ 0--
90 päivää$ 0--

Mikä on Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Horizon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Horizon (HRZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Horizon (HRZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Horizon-rahakkeelle.

Tarkista Horizon-rahakkeen hintaennuste nyt!

HRZ paikallisiin valuuttoihin

Horizon (HRZ) -rahakkeen tokenomiikka

Horizon (HRZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HRZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Horizon (HRZ)”

Paljonko Horizon (HRZ) on arvoltaan tänään?
HRZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00646327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HRZ-USD-parin nykyinen hinta?
HRZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00646327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Horizon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HRZ markkina-arvo on $ 55.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HRZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.58M USD.
Mikä oli HRZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HRZ saavutti ATH-hinnaksi 0.126194 USD.
Mikä oli HRZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HRZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0064078 USD.
Mikä on HRZ-rahakkeen treidausvolyymi?
HRZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HRZ tänä vuonna korkeammalle?
HRZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HRZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Horizon (HRZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

