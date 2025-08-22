Lisätietoja HOPE-rahakkeesta

Hopecore – hinta (HOPE)

Ei listattu

1HOPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.10%1D
Reaaliaikainen Hopecore (HOPE) -hintakaavio
Hopecore (HOPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002245
$ 0.00002245$ 0.00002245
24 h:n matalin
$ 0.00002379
$ 0.00002379$ 0.00002379
24 h:n korkein

$ 0.00002245
$ 0.00002245$ 0.00002245

$ 0.00002379
$ 0.00002379$ 0.00002379

$ 0.00059775
$ 0.00059775$ 0.00059775

$ 0.0000222
$ 0.0000222$ 0.0000222

-1.41%

-1.10%

-11.19%

-11.19%

Hopecore (HOPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002265. Viimeisen 24 tunnin aikana HOPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002245 ja korkeimmillaan $ 0.00002379 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00059775, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000222.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOPE on muuttunut -1.41% viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja -11.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hopecore (HOPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

--
----

$ 22.52K
$ 22.52K$ 22.52K

994.33M
994.33M 994.33M

994,330,165.881181
994,330,165.881181 994,330,165.881181

Hopecore-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.33M ja sen kokonaistarjonta on 994330165.881181. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.52K.

Hopecore (HOPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hopecore – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hopecore – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000058293.
Viimeisten 60 päivän aikana Hopecore – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000054358.
Viimeisten 90 päivän aikana Hopecore – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001546322519908418.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.10%
30 päivää$ -0.0000058293-25.73%
60 päivää$ -0.0000054358-23.99%
90 päivää$ -0.00001546322519908418-40.57%

Mikä on Hopecore (HOPE)

This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hopecore (HOPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hopecore-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hopecore (HOPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hopecore (HOPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hopecore-rahakkeelle.

Tarkista Hopecore-rahakkeen hintaennuste nyt!

HOPE paikallisiin valuuttoihin

Hopecore (HOPE) -rahakkeen tokenomiikka

Hopecore (HOPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hopecore (HOPE)”

Paljonko Hopecore (HOPE) on arvoltaan tänään?
HOPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002265 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOPE-USD-parin nykyinen hinta?
HOPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002265. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hopecore-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOPE markkina-arvo on $ 22.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 994.33M USD.
Mikä oli HOPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOPE saavutti ATH-hinnaksi 0.00059775 USD.
Mikä oli HOPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000222 USD.
Mikä on HOPE-rahakkeen treidausvolyymi?
HOPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HOPE tänä vuonna korkeammalle?
HOPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.