hood rat (HOODRAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu hood rat (HOODRAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

hood rat (HOODRAT) -rahakkeen tiedot

HOODRAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, centered on community participation and decentralized culture. HOODRAT is a Community backed token , with all supply distributed and liquidity locked to promote transparency and equity. The HOODRAT token has no formal utility and functions primarily as a social token, shaped by its community through memes, culture, and collective engagement.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.hoodratsol.com/

hood rat (HOODRAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu hood rat (HOODRAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 49.07K
Kokonaistarjonta:
$ 999.97M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 49.07K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00184219
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000409
Nykyinen hinta:
$ 0
hood rat (HOODRAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

hood rat (HOODRAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HOODRAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HOODRAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HOODRAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HOODRAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.