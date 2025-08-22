Lisätietoja HIM-rahakkeesta

Honey Is Money-logo

Honey Is Money – hinta (HIM)

Ei listattu

1HIM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Honey Is Money (HIM) -hintakaavio
Honey Is Money (HIM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127366
$ 0.00127366$ 0.00127366

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.36%

+2.36%

Honey Is Money (HIM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HIM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00127366, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HIM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +2.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Honey Is Money (HIM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.02K
$ 15.02K$ 15.02K

--
----

$ 24.62K
$ 24.62K$ 24.62K

518.29M
518.29M 518.29M

849,652,253.6150149
849,652,253.6150149 849,652,253.6150149

Honey Is Money-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 518.29M ja sen kokonaistarjonta on 849652253.6150149. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.62K.

Honey Is Money (HIM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Honey Is Money – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Honey Is Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Honey Is Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Honey Is Money – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-15.91%
60 päivää$ 0-14.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on Honey Is Money (HIM)

Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Honey Is Money (HIM) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Honey Is Money-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Honey Is Money (HIM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Honey Is Money (HIM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Honey Is Money-rahakkeelle.

Tarkista Honey Is Money-rahakkeen hintaennuste nyt!

HIM paikallisiin valuuttoihin

Honey Is Money (HIM) -rahakkeen tokenomiikka

Honey Is Money (HIM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Honey Is Money (HIM)”

Paljonko Honey Is Money (HIM) on arvoltaan tänään?
HIM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HIM-USD-parin nykyinen hinta?
HIM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Honey Is Money-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HIM markkina-arvo on $ 15.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HIM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 518.29M USD.
Mikä oli HIM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HIM saavutti ATH-hinnaksi 0.00127366 USD.
Mikä oli HIM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HIM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HIM-rahakkeen treidausvolyymi?
HIM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HIM tänä vuonna korkeammalle?
HIM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
