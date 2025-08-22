Lisätietoja HOMO-rahakkeesta

Homo Memetus-logo

Homo Memetus – hinta (HOMO)

Ei listattu

1HOMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00143736
$0.00143736$0.00143736
+4.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Homo Memetus (HOMO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:36:12 (UTC+8)

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00120908
$ 0.00120908$ 0.00120908
24 h:n matalin
$ 0.00155158
$ 0.00155158$ 0.00155158
24 h:n korkein

$ 0.00120908
$ 0.00120908$ 0.00120908

$ 0.00155158
$ 0.00155158$ 0.00155158

$ 0.00247673
$ 0.00247673$ 0.00247673

$ 0
$ 0$ 0

-1.65%

+4.58%

+83.41%

+83.41%

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00143736. Viimeisen 24 tunnin aikana HOMO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00120908 ja korkeimmillaan $ 0.00155158 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00247673, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOMO on muuttunut -1.65% viimeisen tunnin aikana, +4.58% 24 tunnin aikana ja +83.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

982.37M
982.37M 982.37M

999,963,967.937569
999,963,967.937569 999,963,967.937569

Homo Memetus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HOMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 982.37M ja sen kokonaistarjonta on 999963967.937569. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.44M.

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Homo Memetus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Homo Memetus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014608198.
Viimeisten 60 päivän aikana Homo Memetus – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027084417.
Viimeisten 90 päivän aikana Homo Memetus – USD -hinnan muutos oli $ +0.000179536419607849.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.58%
30 päivää$ +0.0014608198+101.63%
60 päivää$ +0.0027084417+188.43%
90 päivää$ +0.000179536419607849+14.27%

Mikä on Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

Homo Memetus (HOMO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Homo Memetus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Homo Memetus (HOMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Homo Memetus (HOMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Homo Memetus-rahakkeelle.

Tarkista Homo Memetus-rahakkeen hintaennuste nyt!

HOMO paikallisiin valuuttoihin

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen tokenomiikka

Homo Memetus (HOMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Homo Memetus (HOMO)”

Paljonko Homo Memetus (HOMO) on arvoltaan tänään?
HOMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00143736 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOMO-USD-parin nykyinen hinta?
HOMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00143736. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Homo Memetus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOMO markkina-arvo on $ 1.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 982.37M USD.
Mikä oli HOMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOMO saavutti ATH-hinnaksi 0.00247673 USD.
Mikä oli HOMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HOMO-rahakkeen treidausvolyymi?
HOMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HOMO tänä vuonna korkeammalle?
HOMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
