Lisätietoja HTS-rahakkeesta

HTS-rahakkeen hintatiedot

HTS-rahakkeen valkoinen paperi

HTS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HTS-rahakkeen tokenomiikka

HTS-rahakkeen hintaennuste

Home3 – hinta (HTS)

Ei listattu

1HTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02094589
$0.02094589$0.02094589
+1.30%1D
USD
Reaaliaikainen Home3 (HTS) -hintakaavio
Home3 (HTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02041686
$ 0.02041686$ 0.02041686
24 h:n matalin
$ 0.02103381
$ 0.02103381$ 0.02103381
24 h:n korkein

$ 0.02041686
$ 0.02041686$ 0.02041686

$ 0.02103381
$ 0.02103381$ 0.02103381

$ 0.097616
$ 0.097616$ 0.097616

$ 0.00769071
$ 0.00769071$ 0.00769071

+0.91%

+1.34%

-17.04%

-17.04%

Home3 (HTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02094589. Viimeisen 24 tunnin aikana HTS on vaihdellut alimmillaan $ 0.02041686 ja korkeimmillaan $ 0.02103381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.097616, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00769071.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HTS on muuttunut +0.91% viimeisen tunnin aikana, +1.34% 24 tunnin aikana ja -17.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Home3 (HTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

80.85M
80.85M 80.85M

96,500,000.0
96,500,000.0 96,500,000.0

Home3-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.85M ja sen kokonaistarjonta on 96500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.02M.

Home3 (HTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Home3 – USD -hinta muuttui $ +0.0002769.
Viimeisten 30 päivän aikana Home3 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028814213.
Viimeisten 60 päivän aikana Home3 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0120291555.
Viimeisten 90 päivän aikana Home3 – USD -hinnan muutos oli $ +0.00220320421148376.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0002769+1.34%
30 päivää$ -0.0028814213-13.75%
60 päivää$ +0.0120291555+57.43%
90 päivää$ +0.00220320421148376+11.76%

Mikä on Home3 (HTS)

We’re transforming real estate with blockchain technology, making buying, selling, and managing properties secure, efficient, and transparent. Our commitment is to ensure transactions are fairer and more innovative, combining trust and technology for smooth and beneficial property dealings for everyone.

Home3-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Home3 (HTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Home3 (HTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Home3-rahakkeelle.

Tarkista Home3-rahakkeen hintaennuste nyt!

HTS paikallisiin valuuttoihin

Home3 (HTS) -rahakkeen tokenomiikka

Home3 (HTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Home3 (HTS)”

Paljonko Home3 (HTS) on arvoltaan tänään?
HTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02094589 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HTS-USD-parin nykyinen hinta?
HTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02094589. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Home3-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HTS markkina-arvo on $ 1.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 80.85M USD.
Mikä oli HTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HTS saavutti ATH-hinnaksi 0.097616 USD.
Mikä oli HTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00769071 USD.
Mikä on HTS-rahakkeen treidausvolyymi?
HTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HTS tänä vuonna korkeammalle?
HTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Home3 (HTS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

