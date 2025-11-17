Reaaliaikainen Home Depot xStock-hinta on tänään 362.82 USD. HDX-rahakkeiden markkina-arvo on 93,870 USD. Seuraa reaaliaikaisia HDX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Home Depot xStock-hinta on tänään 362.82 USD. HDX-rahakkeiden markkina-arvo on 93,870 USD. Seuraa reaaliaikaisia HDX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!
Reaaliaikainen Home Depot xStock (HDX) -hinta on tänään $ 362.82, ja se on muuttunut 0.19 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen HDX-USD-muuntokurssi on $ 362.82 per HDX.
Home Depot xStock on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 93,870, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 258.07 HDX. Viimeisen 24 tunnin aikana HDX-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 361.54 (alin) ja $ 364.21 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 427.69, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 359.79.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, HDX liikkui -0.37% viimeisen tunnin aikana ja -2.71% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.
Home Depot xStock (HDX) -rahakkeen markkinatiedot
$ 93.87K
$ 93.87K$ 93.87K
--
----
$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M
258.07
258.07 258.07
21,575.576616046
21,575.576616046 21,575.576616046
Home Depot xStock-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 93.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 258.07 ja sen kokonaistarjonta on 21575.576616046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.85M.
Home Depot xStock-rahakkeiden hintahistoria USD
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 361.54
$ 361.54$ 361.54
24 h:n matalin
$ 364.21
$ 364.21$ 364.21
24 h:n korkein
$ 361.54
$ 361.54$ 361.54
$ 364.21
$ 364.21$ 364.21
$ 427.69
$ 427.69$ 427.69
$ 359.79
$ 359.79$ 359.79
-0.37%
+0.19%
-2.71%
-2.71%
Home Depot xStock (HDX) -rahakkeen hintahistoria USD
Tämän päivän aikana Home Depot xStock – USD -hinta muuttui $ +0.701203. Viimeisten 30 päivän aikana Home Depot xStock – USD -hinnan muutos oli $ -26.9533898520. Viimeisten 60 päivän aikana Home Depot xStock – USD -hinnan muutos oli $ -49.2990382680. Viimeisten 90 päivän aikana Home Depot xStock – USD -hinnan muutos oli $ -30.0985686041224.
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.701203
+0.19%
30 päivää
$ -26.9533898520
-7.42%
60 päivää
$ -49.2990382680
-13.58%
90 päivää
$ -30.0985686041224
-7.66%
Home Depot xStock-hintaennuste
Home Depot xStock (HDX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti HDX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Home Depot xStock (HDX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 Home Depot xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
MEXC-työkalut Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä. Haluatko tietää, mihin hintaan Home Depot xStock nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on HDX-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Home Depot xStock Hintaennuste.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Home Depot xStock”
Paljonko yksi Home Depot xStock on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Home Depot xStock-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Home Depot xStock-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Paljonko Home Depot xStock on arvoltaan tänään?
Home Depot xStock-rahakkeiden hinta on tänään $ 362.82. Tarkista hintahistoriaosiomme nähdäksesi historian tänään sekä 30, 60 ja 90 päivän päästä.
Onko Home Depot xStock edelleen hyvä sijoitus?
Home Depot xStock on edelleen aktiivisesti treidattava kryptovaluutta, jolla on jatkuvaa markkinaosallistumista ja jonka ekosysteemin kehitystä jatketaan. Kryptoihin, kuten HDX-rahakkeisiin, sijoittaminen on kuitenkin luonnostaan epävakaata, ja sen tulisi olla linjassa henkilökohtaisen riskinsietokykysi kanssa. Tee aina riippumatonta tutkimusta (DYOR) ja ota huomioon markkinaolosuhteet ennen taloudellisten päätösten tekemistä ja sijoittamista.
Mikä on Home Depot xStock-rahakkeiden päivittäinen treidausvolyymi?
Home Depot xStock-rahakkeita treidattiin -- edestä MEXCissä viimeisen 24 tunnin aikana.
Mikä on Home Depot xStock-rahakkeiden nykyinen hinta?
HDX-rahakkeiden live-hinta päivitetään reaaliajassa tärkeimpien pörssien (kuten MEXCin) maailmanlaajuisen treidausaktiivisuuden perusteella. Markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti likviditeetin, treidausvolyymin ja yleisen mielialan muutosten vuoksi. Jos haluat nähdä uusimman Home Depot xStock-hinnan haluamassasi valuutassa, saat lisätietoja vierailemalla täällä: HDX-hinta.
Mikä vaikuttaa Home Depot xStock-rahakkeiden hintaan?
HDX-hintaan vaikuttavat useat keskeiset tekijät, kuten markkinoiden yleinen mieliala, treidausvolyymi, tekniikan kehitys ja käyttäjien käyttöönottotrendit. Laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet, kuten korkojen muutokset, likviditeettisyklit ja sääntelysignaalit, ovat myös tärkeässä roolissa hintakehityksessä.
Pysyäksesi ajan tasalla reaaliaikaisista markkinamuutoksista ja projektipäivityksistä, vieraile MEXC Newsissa lukemassa uusimmat analyysit ja kryptovaluuttanäkemykset.
Minkä rahakkeen treidausvolyymi on suurin MEXCissä?
Alla on MEXCin tällä hetkellä eniten treidatut rahakkeet 24 tunnin treidausvolyymin mukaan. Hinnat ja kehitys päivittyvät jatkuvasti reaaliaikaisten markkinatietojen perusteella.
Kuumin rahake
Hinta
Muutos
BTC
95,738.07
+1.21%
ETH
3,203.08
+3.15%
SOL
142.2
+3.44%
UCN
1,544.74
+0.13%
USDC
1.0005
0.00%
Miten teen HDX-rahakkeiden stop loss- tai take profit -toimeksiannon MEXCissä?
MEXC tukee stop loss- ja take profit -toimeksiantoja, jotta voit hallita riskejä automaattisesti.
1. Siirry Spot- tai futuuritreidausosioon ja valitse HDX/USDT-pari.
2. Valitse toimeksiantotyyppivalikosta ”Stop limit” tai ”Kynnystoimeksianto”.
3. Aseta kynnyshintasi (taso, jolla toimeksianto aktivoituu) ja toteutushinta (hinta, jolla se täytetään).
4. Vahvista toimeksiannon tiedot ja lähetä se.
Stop loss -toimeksiantosi aktivoituu, jos Home Depot xStock-rahakkeiden hinta liikkuu positiotasi vastaan, kun taas take profit -toimeksianto toteutuu automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitellun voittotason.
Vieraile MEXC Spot -treidausoppaassa saadaksesi yksityiskohtaisia esimerkkejä ja opetusohjelmia.
Nouseeko Home Depot xStock-rahakkeiden hinta tänä vuonna?
Home Depot xStock-hinta saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektin kehityksestä riippuen. Katso Home Depot xStock (HDX) -rahakkeiden hintaennuste saadaksesi tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:12:18 (UTC+8)
Home Depot xStock (HDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
11-17 03:26:00
Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30
Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59
Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58
Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25
Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27
Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.