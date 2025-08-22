Lisätietoja HOKK-rahakkeesta

HOKK Finance – hinta (HOKK)

1HOKK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014297
+0.30%1D
+0.30%1D
USD
Reaaliaikainen HOKK Finance (HOKK) -hintakaavio
HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03575312
$ 0.03575312$ 0.03575312

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.34%

-8.67%

-8.67%

HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HOKK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOKK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03575312, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOKK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.34% 24 tunnin aikana ja -8.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 410.20K
$ 410.20K$ 410.20K

--
----

$ 943.62K
$ 943.62K$ 943.62K

2.87B
2.87B 2.87B

6,600,057,102.196468
6,600,057,102.196468 6,600,057,102.196468

HOKK Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 410.20K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HOKK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87B ja sen kokonaistarjonta on 6600057102.196468. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 943.62K.

HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HOKK Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HOKK Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana HOKK Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana HOKK Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.34%
30 päivää$ 0-45.78%
60 päivää$ 0-17.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on HOKK Finance (HOKK)

$HOKK is the token used to setup a node Telegraph – a public permissionless cross-chain oracle empowering developers to easily access external blockchains from their smart contracts. Visit https://telegraphbridge.com/ for more information.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HOKK Finance (HOKK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

HOKK Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HOKK Finance (HOKK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HOKK Finance (HOKK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HOKK Finance-rahakkeelle.

Tarkista HOKK Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

HOKK paikallisiin valuuttoihin

HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen tokenomiikka

HOKK Finance (HOKK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOKK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HOKK Finance (HOKK)”

Paljonko HOKK Finance (HOKK) on arvoltaan tänään?
HOKK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOKK-USD-parin nykyinen hinta?
HOKK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HOKK Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOKK markkina-arvo on $ 410.20K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOKK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOKK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.87B USD.
Mikä oli HOKK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOKK saavutti ATH-hinnaksi 0.03575312 USD.
Mikä oli HOKK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOKK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HOKK-rahakkeen treidausvolyymi?
HOKK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HOKK tänä vuonna korkeammalle?
HOKK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOKK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:35:56 (UTC+8)

