HNC Coin – hinta (HNC)
HNC Coin (HNC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01213458. Viimeisen 24 tunnin aikana HNC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HNC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.84, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00028631.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HNC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HNC Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HNC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 83.14M ja sen kokonaistarjonta on 97141106.70404336. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.18M.
Tämän päivän aikana HNC Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HNC Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004680671.
Viimeisten 60 päivän aikana HNC Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015633464.
Viimeisten 90 päivän aikana HNC Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.000662840876325882.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0004680671
|-3.85%
|60 päivää
|$ +0.0015633464
|+12.88%
|90 päivää
|$ +0.000662840876325882
|+5.78%
What is HNC Coin? • HNC Coin was established in 2015. First block was generated on Feb 8th, 2015. The initial blockchain was fork of Litecoin and after the last hard fork on July 2021 it became fork of Dash Coin, focusing on maximizing safety and speed of transactions. Who are the founders of HNC Coin? • HNC Coin was founded by a team of Greek highly experienced blockchain developers. In 2020 new developers have joined the team and it is scheduled for more entries for the next couple of years to develop HNC’s Coin Ecosystem. What makes HNC Coin unique? • Unlike most digital currencies, the HNC is designed to be a dual-purpose currency. That is, to exist as a means of payment on the one hand but also to be treated as an innovative investment solution on the other. Also provide a complete payment ecosystem and integration its use into it. • After hard fork on 17th July 2021, HNC Coin became fork of Dash Coin, X11 algo and supports instant send option for up to 1,000 HNC Coins within 1,3’’ and private send as well. Where can you buy HNC Coin? • Currently HNC Coin is traded at: - P2PB2B (https://p2pb2b.io) - GokuMarket (https://gokumarket.com/) - HNC Revolution (https://hnc-revolution.com/) - Finexbox (https://www.finexbox.com/) - Xeggex (www.xeggex.com) • More exchanges will be added in the future How many HNC Coins are there in Circulation? • Coin structure is as follows: - Total supply is: 100M - Circulating supply: 93M - Locked in life to Master Nodes: 10M (1m/Master Node) - Tradeable coins: 83M - Coins available for mining: 7M How is the HNC Coin network secured? - HNC’s Coin network consists of 10 Master nodes (each master node requires 1M coins). Coins of all ten (10) Master nodes are locked in life from HNC’s team to protect the network. More Master nodes are about to be added soon. - A master node has a full copy of the HNC blockchain and performs tasks such as block validation, Private Send, and Instant Send, (Private Send is a function that enhances user’s privacy by obscuring the origin of funds and with Instant Send the user can instantly send to another wallet up to 1.000 HNC Coins). The master nodes will receive payments for the above-mentioned services.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.