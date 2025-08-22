Lisätietoja HGT-rahakkeesta

HGT-rahakkeen hintatiedot

HGT-rahakkeen valkoinen paperi

HGT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HGT-rahakkeen tokenomiikka

HGT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hive Game Token-logo

Hive Game Token – hinta (HGT)

Ei listattu

1HGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hive Game Token (HGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:58:51 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02427213
$ 0.02427213$ 0.02427213

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-0.26%

-5.41%

-5.41%

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HGT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02427213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HGT on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -5.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

--
----

$ 107.99K
$ 107.99K$ 107.99K

2.51B
2.51B 2.51B

4,979,409,947.56631
4,979,409,947.56631 4,979,409,947.56631

Hive Game Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.51B ja sen kokonaistarjonta on 4979409947.56631. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 107.99K.

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hive Game Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hive Game Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hive Game Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hive Game Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ 0-13.12%
60 päivää$ 0-31.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hive Game Token (HGT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Hive Game Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hive Game Token (HGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hive Game Token (HGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hive Game Token-rahakkeelle.

Tarkista Hive Game Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

HGT paikallisiin valuuttoihin

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen tokenomiikka

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hive Game Token (HGT)”

Paljonko Hive Game Token (HGT) on arvoltaan tänään?
HGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HGT-USD-parin nykyinen hinta?
HGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hive Game Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HGT markkina-arvo on $ 54.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.51B USD.
Mikä oli HGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HGT saavutti ATH-hinnaksi 0.02427213 USD.
Mikä oli HGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HGT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HGT-rahakkeen treidausvolyymi?
HGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HGT tänä vuonna korkeammalle?
HGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:58:51 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.