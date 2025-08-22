Lisätietoja HIT-rahakkeesta

HIT-rahakkeen hintatiedot

HIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HIT-rahakkeen tokenomiikka

HIT-rahakkeen hintaennuste

HitChain-logo

HitChain – hinta (HIT)

Ei listattu

1HIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen HitChain (HIT) -hintakaavio
HitChain (HIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104284
$ 0.00104284$ 0.00104284

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

HitChain (HIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00104284, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HitChain (HIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 23.37K
$ 23.37K$ 23.37K

61.44B
61.44B 61.44B

102,400,000,000.0
102,400,000,000.0 102,400,000,000.0

HitChain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.44B ja sen kokonaistarjonta on 102400000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.37K.

HitChain (HIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HitChain – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HitChain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana HitChain – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana HitChain – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-67.41%
60 päivää$ 0-74.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on HitChain (HIT)

HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HitChain (HIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

HitChain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HitChain (HIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HitChain (HIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HitChain-rahakkeelle.

Tarkista HitChain-rahakkeen hintaennuste nyt!

HIT paikallisiin valuuttoihin

HitChain (HIT) -rahakkeen tokenomiikka

HitChain (HIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HitChain (HIT)”

Paljonko HitChain (HIT) on arvoltaan tänään?
HIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HIT-USD-parin nykyinen hinta?
HIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HitChain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HIT markkina-arvo on $ 14.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.44B USD.
Mikä oli HIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HIT saavutti ATH-hinnaksi 0.00104284 USD.
Mikä oli HIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HIT-rahakkeen treidausvolyymi?
HIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HIT tänä vuonna korkeammalle?
HIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
