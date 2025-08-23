Hippo Wallet – hinta (HPO)
Hippo Wallet (HPO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00115095. Viimeisen 24 tunnin aikana HPO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00110142 ja korkeimmillaan $ 0.00115436 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HPO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00857214, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00034485.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HPO on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, +4.15% 24 tunnin aikana ja +4.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hippo Wallet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HPO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.54M.
Tämän päivän aikana Hippo Wallet – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hippo Wallet – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003822599.
Viimeisten 60 päivän aikana Hippo Wallet – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003394052.
Viimeisten 90 päivän aikana Hippo Wallet – USD -hinnan muutos oli $ -0.000537317588947946.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+4.15%
|30 päivää
|$ -0.0003822599
|-33.21%
|60 päivää
|$ -0.0003394052
|-29.48%
|90 päivää
|$ -0.000537317588947946
|-31.82%
What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is
