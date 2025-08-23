Hipo Staked TON – hinta (HTON)
Hipo Staked TON (HTON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.6. Viimeisen 24 tunnin aikana HTON on vaihdellut alimmillaan $ 3.43 ja korkeimmillaan $ 3.6 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HTON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.51.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HTON on muuttunut +0.48% viimeisen tunnin aikana, +3.33% 24 tunnin aikana ja -0.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hipo Staked TON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HTON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 556.88K ja sen kokonaistarjonta on 806975.718137806. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.90M.
Tämän päivän aikana Hipo Staked TON – USD -hinta muuttui $ +0.11599.
Viimeisten 30 päivän aikana Hipo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.4283352000.
Viimeisten 60 päivän aikana Hipo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.7258161600.
Viimeisten 90 päivän aikana Hipo Staked TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.418495363870719.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.11599
|+3.33%
|30 päivää
|$ +0.4283352000
|+11.90%
|60 päivää
|$ +0.7258161600
|+20.16%
|90 päivää
|$ +0.418495363870719
|+13.15%
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Hipo Staked TON (HTON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HTON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
