Lisätietoja HPO-rahakkeesta

HPO-rahakkeen hintatiedot

HPO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HPO-rahakkeen tokenomiikka

HPO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hipo Governance Token-logo

Hipo Governance Token – hinta (HPO)

Ei listattu

1HPO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00899069
$0.00899069$0.00899069
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hipo Governance Token (HPO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:56 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00843344
$ 0.00843344$ 0.00843344
24 h:n matalin
$ 0.00921244
$ 0.00921244$ 0.00921244
24 h:n korkein

$ 0.00843344
$ 0.00843344$ 0.00843344

$ 0.00921244
$ 0.00921244$ 0.00921244

$ 0.04170969
$ 0.04170969$ 0.04170969

$ 0.00471671
$ 0.00471671$ 0.00471671

-0.96%

-0.29%

-0.37%

-0.37%

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00899069. Viimeisen 24 tunnin aikana HPO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00843344 ja korkeimmillaan $ 0.00921244 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HPO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04170969, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00471671.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HPO on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -0.29% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

--
----

$ 8.98M
$ 8.98M$ 8.98M

796.92M
796.92M 796.92M

996,918,715.745247
996,918,715.745247 996,918,715.745247

Hipo Governance Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HPO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 796.92M ja sen kokonaistarjonta on 996918715.745247. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.98M.

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hipo Governance Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hipo Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008378262.
Viimeisten 60 päivän aikana Hipo Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000613030.
Viimeisten 90 päivän aikana Hipo Governance Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.001645993022669768.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.29%
30 päivää$ -0.0008378262-9.31%
60 päivää$ +0.0000613030+0.68%
90 päivää$ -0.001645993022669768-15.47%

Mikä on Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hipo Governance Token (HPO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hipo Governance Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hipo Governance Token (HPO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hipo Governance Token (HPO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hipo Governance Token-rahakkeelle.

Tarkista Hipo Governance Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

HPO paikallisiin valuuttoihin

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen tokenomiikka

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HPO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hipo Governance Token (HPO)”

Paljonko Hipo Governance Token (HPO) on arvoltaan tänään?
HPO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00899069 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HPO-USD-parin nykyinen hinta?
HPO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00899069. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hipo Governance Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HPO markkina-arvo on $ 7.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HPO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HPO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 796.92M USD.
Mikä oli HPO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HPO saavutti ATH-hinnaksi 0.04170969 USD.
Mikä oli HPO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HPO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00471671 USD.
Mikä on HPO-rahakkeen treidausvolyymi?
HPO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HPO tänä vuonna korkeammalle?
HPO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HPO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:56 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.