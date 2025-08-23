Hillstone Finance – hinta (HSF)
--
--
-2.26%
-2.26%
Hillstone Finance (HSF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00880049. Viimeisen 24 tunnin aikana HSF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HSF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00112297.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HSF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hillstone Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HSF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 880.05K.
Tämän päivän aikana Hillstone Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hillstone Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0037626688.
Viimeisten 60 päivän aikana Hillstone Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005906871.
Viimeisten 90 päivän aikana Hillstone Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0037626688
|-42.75%
|60 päivää
|$ -0.0005906871
|-6.71%
|90 päivää
|$ 0
|--
Hillstone Finance is a smart contract-based asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various on-chain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public. The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the multiple scenarios and diversified value system of the metaverse, Hillstone will simultaneously launch traditional financial products, assets lending, mortgaging and replacement, as well as the circulation and trading functions of financial derivatives on various blockchains to serve the huge financial system of the metaverse. HSF token Hillstone Finance Token (HSF), a utility token that powers the entire Hillstone Finance investment and financing ecosystem. The total supply of HSF is 100 million, of which 5% will be used for development funding under the control of multi-signature wallets. The current circulation of HSF is 38,060, of which 31,060 are ERC20 HSFs and 7,000 are third-party wallet HSFs. It is expected to reach full liquidity in December 2023. Hillstone Finance Ecosystem Roles User: Users of the Investor pledge platform, who act as pure roles of users in the ecosystem, can exchange products for HSF tokens through pledging. Admin: A role that can participate in the management of the Investor product, who is responsible for setting the benchmark price for trading pledged products or cryptocurrencies, plays a key role in the ecosystem in determining the primary status of the Investor contract. DAO-based Autonomous Council Hillstone General Council (HGC) is an open and decentralized autonomous council for ecological governance, giving every user the opportunity to participate in the governance of the platform and reducing the sense of boundaries between users and the platform.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Hillstone Finance (HSF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hillstone Finance (HSF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hillstone Finance-rahakkeelle.
Tarkista Hillstone Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!
Hillstone Finance (HSF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HSF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.