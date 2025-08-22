Hex Trust USD – hinta (USDX)
Hex Trust USD (USDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999755. Viimeisen 24 tunnin aikana USDX on vaihdellut alimmillaan $ 0.996966 ja korkeimmillaan $ 1.01 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.34, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.53504.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USDX on muuttunut -0.74% viimeisen tunnin aikana, -0.51% 24 tunnin aikana ja +1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hex Trust USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 32.16M ja sen kokonaistarjonta on 32158866.78. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.15M.
Tämän päivän aikana Hex Trust USD – USD -hinta muuttui $ -0.0051670614162181.
Viimeisten 30 päivän aikana Hex Trust USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014827366.
Viimeisten 60 päivän aikana Hex Trust USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0295930479.
Viimeisten 90 päivän aikana Hex Trust USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0577881423011919.
USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions.
