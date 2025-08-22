Lisätietoja HOA-rahakkeesta

HOA-rahakkeen hintatiedot

HOA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HOA-rahakkeen tokenomiikka

HOA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hex Orange Address-logo

Hex Orange Address – hinta (HOA)

Ei listattu

1HOA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00588121
$0.00588121$0.00588121
-5.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hex Orange Address (HOA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:35:39 (UTC+8)

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00555007
$ 0.00555007$ 0.00555007
24 h:n matalin
$ 0.00629164
$ 0.00629164$ 0.00629164
24 h:n korkein

$ 0.00555007
$ 0.00555007$ 0.00555007

$ 0.00629164
$ 0.00629164$ 0.00629164

$ 0.073213
$ 0.073213$ 0.073213

$ 0.00114763
$ 0.00114763$ 0.00114763

-0.03%

-5.26%

-8.24%

-8.24%

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00588516. Viimeisen 24 tunnin aikana HOA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00555007 ja korkeimmillaan $ 0.00629164 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.073213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00114763.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HOA on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -5.26% 24 tunnin aikana ja -8.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 883.16K
$ 883.16K$ 883.16K

--
----

$ 883.16K
$ 883.16K$ 883.16K

150.17M
150.17M 150.17M

150,166,853.0
150,166,853.0 150,166,853.0

Hex Orange Address-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 883.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.17M ja sen kokonaistarjonta on 150166853.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 883.16K.

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hex Orange Address – USD -hinta muuttui $ -0.00032733561325919.
Viimeisten 30 päivän aikana Hex Orange Address – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003042910.
Viimeisten 60 päivän aikana Hex Orange Address – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019051604.
Viimeisten 90 päivän aikana Hex Orange Address – USD -hinnan muutos oli $ -0.003883235762333713.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00032733561325919-5.26%
30 päivää$ +0.0003042910+5.17%
60 päivää$ +0.0019051604+32.37%
90 päivää$ -0.003883235762333713-39.75%

Mikä on Hex Orange Address (HOA)

Organic community memecoin on Pulsechain

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hex Orange Address (HOA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hex Orange Address-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hex Orange Address (HOA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hex Orange Address (HOA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hex Orange Address-rahakkeelle.

Tarkista Hex Orange Address-rahakkeen hintaennuste nyt!

HOA paikallisiin valuuttoihin

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen tokenomiikka

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HOA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hex Orange Address (HOA)”

Paljonko Hex Orange Address (HOA) on arvoltaan tänään?
HOA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00588516 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HOA-USD-parin nykyinen hinta?
HOA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00588516. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hex Orange Address-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HOA markkina-arvo on $ 883.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HOA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.17M USD.
Mikä oli HOA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HOA saavutti ATH-hinnaksi 0.073213 USD.
Mikä oli HOA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HOA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00114763 USD.
Mikä on HOA-rahakkeen treidausvolyymi?
HOA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HOA tänä vuonna korkeammalle?
HOA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HOA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:35:39 (UTC+8)

Hex Orange Address (HOA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.