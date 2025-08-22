Heroes of NFT – hinta (HON)
Heroes of NFT (HON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00647449. Viimeisen 24 tunnin aikana HON on vaihdellut alimmillaan $ 0.00636998 ja korkeimmillaan $ 0.0065979 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.427491, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0026069.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HON on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -1.80% 24 tunnin aikana ja -8.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Heroes of NFT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 558.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 86.06M ja sen kokonaistarjonta on 200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.30M.
Tämän päivän aikana Heroes of NFT – USD -hinta muuttui $ -0.00011869430931144.
Viimeisten 30 päivän aikana Heroes of NFT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009039941.
Viimeisten 60 päivän aikana Heroes of NFT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016246839.
Viimeisten 90 päivän aikana Heroes of NFT – USD -hinnan muutos oli $ -0.001170832343154524.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00011869430931144
|-1.80%
|30 päivää
|$ -0.0009039941
|-13.96%
|60 päivää
|$ +0.0016246839
|+25.09%
|90 päivää
|$ -0.001170832343154524
|-15.31%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
