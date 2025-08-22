Lisätietoja USDH-rahakkeesta

USDH-rahakkeen hintatiedot

USDH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDH-rahakkeen tokenomiikka

USDH-rahakkeen hintaennuste

Hermetica USDh-logo

Hermetica USDh – hinta (USDH)

Ei listattu

1USDH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999599
$0.999599$0.999599
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Hermetica USDh (USDH) -hintakaavio
Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999494
$ 0.999494$ 0.999494
24 h:n matalin
$ 0.999604
$ 0.999604$ 0.999604
24 h:n korkein

$ 0.999494
$ 0.999494$ 0.999494

$ 0.999604
$ 0.999604$ 0.999604

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.99679
$ 0.99679$ 0.99679

--

+0.00%

+0.00%

+0.00%

Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999599. Viimeisen 24 tunnin aikana USDH on vaihdellut alimmillaan $ 0.999494 ja korkeimmillaan $ 0.999604 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.005, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.99679.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDH on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.00% 24 tunnin aikana ja +0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

--
----

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

6.16M
6.16M 6.16M

6,157,527.0876321
6,157,527.0876321 6,157,527.0876321

Hermetica USDh-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.16M ja sen kokonaistarjonta on 6157527.0876321. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.16M.

Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hermetica USDh – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hermetica USDh – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003033782.
Viimeisten 60 päivän aikana Hermetica USDh – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002865850.
Viimeisten 90 päivän aikana Hermetica USDh – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006882680081658.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.00%
30 päivää$ -0.0003033782-0.03%
60 päivää$ +0.0002865850+0.03%
90 päivää$ -0.0006882680081658-0.06%

Mikä on Hermetica USDh (USDH)

USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hermetica USDh (USDH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hermetica USDh-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hermetica USDh (USDH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hermetica USDh (USDH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hermetica USDh-rahakkeelle.

Tarkista Hermetica USDh-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDH paikallisiin valuuttoihin

Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen tokenomiikka

Hermetica USDh (USDH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hermetica USDh (USDH)”

Paljonko Hermetica USDh (USDH) on arvoltaan tänään?
USDH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999599 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDH-USD-parin nykyinen hinta?
USDH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999599. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hermetica USDh-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDH markkina-arvo on $ 6.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.16M USD.
Mikä oli USDH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDH saavutti ATH-hinnaksi 1.005 USD.
Mikä oli USDH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.99679 USD.
Mikä on USDH-rahakkeen treidausvolyymi?
USDH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDH tänä vuonna korkeammalle?
USDH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.