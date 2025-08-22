Hermes AI Investment Fund – hinta (HERMES)
-0.13%
-1.06%
-24.38%
-24.38%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HERMES on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HERMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HERMES on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -1.06% 24 tunnin aikana ja -24.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Hermes AI Investment Fund-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HERMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 896.87B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.21K.
Tämän päivän aikana Hermes AI Investment Fund – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hermes AI Investment Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hermes AI Investment Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hermes AI Investment Fund – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.06%
|30 päivää
|$ 0
|-47.46%
|60 päivää
|$ 0
|-57.01%
|90 päivää
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
Kuinka paljon Hermes AI Investment Fund (HERMES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hermes AI Investment Fund (HERMES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hermes AI Investment Fund-rahakkeelle.
Tarkista Hermes AI Investment Fund-rahakkeen hintaennuste nyt!
Hermes AI Investment Fund (HERMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HERMES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
