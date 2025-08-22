Herity Network – hinta (HER)
Herity Network (HER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00254878. Viimeisen 24 tunnin aikana HER on vaihdellut alimmillaan $ 0.00250664 ja korkeimmillaan $ 0.00255485 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04759418, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00231474.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HER on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.57% 24 tunnin aikana ja -0.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Herity Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 120.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.40M ja sen kokonaistarjonta on 95000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 242.13K.
Tämän päivän aikana Herity Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Herity Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001520905.
Viimeisten 60 päivän aikana Herity Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001933693.
Viimeisten 90 päivän aikana Herity Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.57%
|30 päivää
|$ -0.0001520905
|-5.96%
|60 päivää
|$ +0.0001933693
|+7.59%
|90 päivää
|$ 0
|--
Herity Network (https://herity.io/) is a unique Legal BSC project that plans to deliver a safer crypto investment ecosystem to all of its users. They will offer: 1. A Crypto Seed Investment platform, providing an opportunity to their community to invest as if they were Venture Capital investors. Usually this is provided for big companies or important figures from the Crypto world. Not with Herity Network, their aim is to make every community member a VC investor. The projects that will be in the Seed Financing pools will have a legal entity attached, with fully doxed teams, making it a safe investment for their community in order to eliminate any scams or rug pulls from the get-go. 2. An NFT marketplace, but with a ‘’twist’’. Besides the fact that already have 18 NFT artists already onboard that are in the top 200 NFT artists in the World, they will also offer free services for anyone who has design, drawing or any artistic skill, to be trained and helped in becoming an NFT artist. They already have over 20 real life artists that will launch their collections in the near future. 3. A Charity Platform. The Herity Team feels that every profit made, comes with a responsibility, therefore they created an NGO that will give back to the word trough charity donations using a part of their profits, in ensuring that the funds will reach the cause in a full transparency. Herity Network’s motto is ‘’Helping the Little Guy’’ , meaning that they wish to give an opportunity to normal people, to invest in legal and audited projects, as well as owning a piece of art before it becomes too expensive.
