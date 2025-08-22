Lisätietoja HERA-rahakkeesta

Hera Finance-logo

Hera Finance – hinta (HERA)

Ei listattu

1HERA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.712374
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Hera Finance (HERA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:24 (UTC+8)

Hera Finance (HERA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0

$ 0

$ 10.45

$ 0.150886

--

--

-2.19%

-2.19%

Hera Finance (HERA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.712374. Viimeisen 24 tunnin aikana HERA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 10.45, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.150886.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HERA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hera Finance (HERA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.30M

--
--

$ 7.12M

4.64M

10,000,000.0

Hera Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.64M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.12M.

Hera Finance (HERA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hera Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hera Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.1024104588.
Viimeisten 60 päivän aikana Hera Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.3023419974.
Viimeisten 90 päivän aikana Hera Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.2660338442585772.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.1024104588-14.37%
60 päivää$ -0.3023419974-42.44%
90 päivää$ -0.2660338442585772-27.19%

Mikä on Hera Finance (HERA)

Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.

Hera Finance (HERA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Hera Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hera Finance (HERA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hera Finance (HERA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hera Finance-rahakkeelle.

Tarkista Hera Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

HERA paikallisiin valuuttoihin

Hera Finance (HERA) -rahakkeen tokenomiikka

Hera Finance (HERA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HERA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hera Finance (HERA)”

Paljonko Hera Finance (HERA) on arvoltaan tänään?
HERA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.712374 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HERA-USD-parin nykyinen hinta?
HERA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.712374. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hera Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HERA markkina-arvo on $ 3.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HERA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.64M USD.
Mikä oli HERA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HERA saavutti ATH-hinnaksi 10.45 USD.
Mikä oli HERA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HERA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.150886 USD.
Mikä on HERA-rahakkeen treidausvolyymi?
HERA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HERA tänä vuonna korkeammalle?
HERA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HERA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hera Finance (HERA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

