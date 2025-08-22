Lisätietoja HENAI-rahakkeesta

HENAI-rahakkeen hintatiedot

HENAI-rahakkeen valkoinen paperi

HENAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HENAI-rahakkeen tokenomiikka

HENAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

HenjinAI-logo

HenjinAI – hinta (HENAI)

Ei listattu

1HENAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00017735
$0.00017735$0.00017735
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen HenjinAI (HENAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:59:34 (UTC+8)

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01742024
$ 0.01742024$ 0.01742024

$ 0.00016798
$ 0.00016798$ 0.00016798

--

--

0.00%

0.00%

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00017735. Viimeisen 24 tunnin aikana HENAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HENAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01742024, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00016798.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HENAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.63K
$ 13.63K$ 13.63K

--
----

$ 17.73K
$ 17.73K$ 17.73K

76.86M
76.86M 76.86M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

HenjinAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 76.86M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.73K.

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HenjinAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HenjinAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000004539.
Viimeisten 60 päivän aikana HenjinAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000125260.
Viimeisten 90 päivän aikana HenjinAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004804808864039106.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000004539-0.25%
60 päivää$ -0.0000125260-7.06%
90 päivää$ -0.0004804808864039106-73.04%

Mikä on HenjinAI (HENAI)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HenjinAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HenjinAI (HENAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HenjinAI (HENAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HenjinAI-rahakkeelle.

Tarkista HenjinAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

HENAI paikallisiin valuuttoihin

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen tokenomiikka

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HENAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HenjinAI (HENAI)”

Paljonko HenjinAI (HENAI) on arvoltaan tänään?
HENAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00017735 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HENAI-USD-parin nykyinen hinta?
HENAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00017735. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HenjinAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HENAI markkina-arvo on $ 13.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 76.86M USD.
Mikä oli HENAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HENAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01742024 USD.
Mikä oli HENAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HENAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00016798 USD.
Mikä on HENAI-rahakkeen treidausvolyymi?
HENAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HENAI tänä vuonna korkeammalle?
HENAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HENAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:59:34 (UTC+8)

HenjinAI (HENAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.