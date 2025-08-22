Lisätietoja HEMPY-rahakkeesta

HEMPY-rahakkeen hintatiedot

HEMPY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HEMPY-rahakkeen tokenomiikka

HEMPY-rahakkeen hintaennuste

Hempy-logo

Hempy – hinta (HEMPY)

Ei listattu

1HEMPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00069162
$0.00069162$0.00069162
+19.30%1D
USD
Reaaliaikainen Hempy (HEMPY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:54:14 (UTC+8)

Hempy (HEMPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00459128
$ 0.00459128$ 0.00459128

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

+19.38%

+53.55%

+53.55%

Hempy (HEMPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HEMPY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HEMPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00459128, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HEMPY on muuttunut -1.24% viimeisen tunnin aikana, +19.38% 24 tunnin aikana ja +53.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hempy (HEMPY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 412.41K
$ 412.41K$ 412.41K

--
----

$ 695.85K
$ 695.85K$ 695.85K

592.67M
592.67M 592.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hempy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 412.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HEMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.67M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 695.85K.

Hempy (HEMPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hempy – USD -hinta muuttui $ +0.00011228.
Viimeisten 30 päivän aikana Hempy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Hempy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Hempy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011228+19.38%
30 päivää$ 0+48.43%
60 päivää$ 0+93.64%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hempy (HEMPY)

Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp’s applications into areas like packaging, construction, and medicine.

Hempy (HEMPY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hempy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hempy (HEMPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hempy (HEMPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hempy-rahakkeelle.

Tarkista Hempy-rahakkeen hintaennuste nyt!

HEMPY paikallisiin valuuttoihin

Hempy (HEMPY) -rahakkeen tokenomiikka

Hempy (HEMPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HEMPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hempy (HEMPY)”

Paljonko Hempy (HEMPY) on arvoltaan tänään?
HEMPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HEMPY-USD-parin nykyinen hinta?
HEMPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hempy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HEMPY markkina-arvo on $ 412.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HEMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HEMPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 592.67M USD.
Mikä oli HEMPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HEMPY saavutti ATH-hinnaksi 0.00459128 USD.
Mikä oli HEMPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HEMPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HEMPY-rahakkeen treidausvolyymi?
HEMPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HEMPY tänä vuonna korkeammalle?
HEMPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HEMPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:54:14 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

