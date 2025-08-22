Lisätietoja HELMET-rahakkeesta

HELMET-rahakkeen hintatiedot

HELMET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HELMET-rahakkeen tokenomiikka

HELMET-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Helmet Insure-logo

Helmet Insure – hinta (HELMET)

Ei listattu

1HELMET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00384804
$0.00384804$0.00384804
-0.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Helmet Insure (HELMET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:13:36 (UTC+8)

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00380109
$ 0.00380109$ 0.00380109
24 h:n matalin
$ 0.00389173
$ 0.00389173$ 0.00389173
24 h:n korkein

$ 0.00380109
$ 0.00380109$ 0.00380109

$ 0.00389173
$ 0.00389173$ 0.00389173

$ 2.93
$ 2.93$ 2.93

$ 0.00249308
$ 0.00249308$ 0.00249308

-0.38%

-0.64%

-0.57%

-0.57%

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00384806. Viimeisen 24 tunnin aikana HELMET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00380109 ja korkeimmillaan $ 0.00389173 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HELMET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.93, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00249308.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HELMET on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -0.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 163.41K
$ 163.41K$ 163.41K

--
----

$ 384.81K
$ 384.81K$ 384.81K

42.46M
42.46M 42.46M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Helmet Insure-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 163.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HELMET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.46M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 384.81K.

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Helmet Insure – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Helmet Insure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002840761.
Viimeisten 60 päivän aikana Helmet Insure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013735196.
Viimeisten 90 päivän aikana Helmet Insure – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007682743552973205.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.64%
30 päivää$ +0.0002840761+7.38%
60 päivää$ +0.0013735196+35.69%
90 päivää$ +0.0007682743552973205+24.95%

Mikä on Helmet Insure (HELMET)

Crypto-assets insurance trading platform on BSC

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Helmet Insure (HELMET) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Helmet Insure-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helmet Insure (HELMET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helmet Insure (HELMET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helmet Insure-rahakkeelle.

Tarkista Helmet Insure-rahakkeen hintaennuste nyt!

HELMET paikallisiin valuuttoihin

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen tokenomiikka

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HELMET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helmet Insure (HELMET)”

Paljonko Helmet Insure (HELMET) on arvoltaan tänään?
HELMET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00384806 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HELMET-USD-parin nykyinen hinta?
HELMET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00384806. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Helmet Insure-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HELMET markkina-arvo on $ 163.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HELMET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HELMET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.46M USD.
Mikä oli HELMET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HELMET saavutti ATH-hinnaksi 2.93 USD.
Mikä oli HELMET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HELMET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00249308 USD.
Mikä on HELMET-rahakkeen treidausvolyymi?
HELMET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HELMET tänä vuonna korkeammalle?
HELMET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HELMET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:13:36 (UTC+8)

Helmet Insure (HELMET) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.