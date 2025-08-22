Lisätietoja IOT-rahakkeesta

IOT-rahakkeen hintatiedot

IOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IOT-rahakkeen tokenomiikka

IOT-rahakkeen hintaennuste

Helium IOT-logo

Helium IOT – hinta (IOT)

Ei listattu

1IOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00038836
$0.00038836$0.00038836
-3.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Helium IOT (IOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:14 (UTC+8)

Helium IOT (IOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381263
$ 0.00381263$ 0.00381263

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-3.33%

-2.51%

-2.51%

Helium IOT (IOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana IOT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00381263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IOT on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -3.33% 24 tunnin aikana ja -2.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Helium IOT (IOT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

--
----

$ 77.67M
$ 77.67M$ 77.67M

23.20B
23.20B 23.20B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Helium IOT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.20B ja sen kokonaistarjonta on 200000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 77.67M.

Helium IOT (IOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Helium IOT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Helium IOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Helium IOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Helium IOT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.33%
30 päivää$ 0-32.73%
60 päivää$ 0+16.78%
90 päivää$ 0--

Mikä on Helium IOT (IOT)

What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively. What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage. What’s next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage.

Helium IOT (IOT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Helium IOT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helium IOT (IOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helium IOT (IOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helium IOT-rahakkeelle.

Tarkista Helium IOT-rahakkeen hintaennuste nyt!

IOT paikallisiin valuuttoihin

Helium IOT (IOT) -rahakkeen tokenomiikka

Helium IOT (IOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helium IOT (IOT)”

Paljonko Helium IOT (IOT) on arvoltaan tänään?
IOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IOT-USD-parin nykyinen hinta?
IOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Helium IOT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IOT markkina-arvo on $ 9.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.20B USD.
Mikä oli IOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IOT saavutti ATH-hinnaksi 0.00381263 USD.
Mikä oli IOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on IOT-rahakkeen treidausvolyymi?
IOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IOT tänä vuonna korkeammalle?
IOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:14 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.