Helder-logo

Helder – hinta (HLDR)

Ei listattu

1HLDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.146429
$0.146429$0.146429
+1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Helder (HLDR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:48:05 (UTC+8)

Helder (HLDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.143793
$ 0.143793$ 0.143793
24 h:n matalin
$ 0.147289
$ 0.147289$ 0.147289
24 h:n korkein

$ 0.143793
$ 0.143793$ 0.143793

$ 0.147289
$ 0.147289$ 0.147289

$ 0.151488
$ 0.151488$ 0.151488

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+1.55%

+10.70%

+10.70%

Helder (HLDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.146429. Viimeisen 24 tunnin aikana HLDR on vaihdellut alimmillaan $ 0.143793 ja korkeimmillaan $ 0.147289 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HLDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.151488, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HLDR on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, +1.55% 24 tunnin aikana ja +10.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Helder (HLDR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.73M
$ 63.73M$ 63.73M

--
----

$ 63.73M
$ 63.73M$ 63.73M

435.22M
435.22M 435.22M

435,219,360.2347609
435,219,360.2347609 435,219,360.2347609

Helder-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HLDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.22M ja sen kokonaistarjonta on 435219360.2347609. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.73M.

Helder (HLDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Helder – USD -hinta muuttui $ +0.0022393.
Viimeisten 30 päivän aikana Helder – USD -hinnan muutos oli $ +0.0562566746.
Viimeisten 60 päivän aikana Helder – USD -hinnan muutos oli $ +0.0512454789.
Viimeisten 90 päivän aikana Helder – USD -hinnan muutos oli $ +0.06904536983346873.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0022393+1.55%
30 päivää$ +0.0562566746+38.42%
60 päivää$ +0.0512454789+35.00%
90 päivää$ +0.06904536983346873+89.22%

Mikä on Helder (HLDR)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Helder-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Helder (HLDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Helder (HLDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Helder-rahakkeelle.

Tarkista Helder-rahakkeen hintaennuste nyt!

HLDR paikallisiin valuuttoihin

Helder (HLDR) -rahakkeen tokenomiikka

Helder (HLDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HLDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Helder (HLDR)”

Paljonko Helder (HLDR) on arvoltaan tänään?
HLDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.146429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HLDR-USD-parin nykyinen hinta?
HLDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.146429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Helder-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HLDR markkina-arvo on $ 63.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HLDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HLDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.22M USD.
Mikä oli HLDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HLDR saavutti ATH-hinnaksi 0.151488 USD.
Mikä oli HLDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HLDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HLDR-rahakkeen treidausvolyymi?
HLDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HLDR tänä vuonna korkeammalle?
HLDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HLDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.