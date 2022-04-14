heheh (HEHEH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu heheh (HEHEH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

heheh (HEHEH) -rahakkeen tiedot

HeHeHe Token is a decentralized cryptocurrency that aims to bring joy and laughter to the world of finance. With its playful name and unique tokenomics, HeHeHe Token is designed to foster a positive and engaging community.

Meme-Inspired: HeHeHe Token embraces the lighthearted and humorous nature of internet memes, creating a fun and relatable experience for its holders. Community-Driven: The HeHeHe Token community is at the heart of the project, with active participation and decision-making encouraged. Deflationary Tokenomics: A portion of every transaction is burned, gradually reducing the supply of HeHeHe Tokens and increasing their value over time. Rewarding Holders: HeHeHe Token holders are rewarded with passive income through staking and reflections, encouraging long-term investment.

Virallinen verkkosivusto:
https://heheh.finance/
Valkoinen paperi:
https://heheh.finance/

heheh (HEHEH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu heheh (HEHEH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.84K
$ 50.84K$ 50.84K
Kokonaistarjonta:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 50.84K
$ 50.84K$ 50.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00106351
$ 0.00106351$ 0.00106351
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002762
$ 0.00002762$ 0.00002762
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

heheh (HEHEH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

heheh (HEHEH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä HEHEH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEHEH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät HEHEH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEHEH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

HEHEH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne HEHEH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEHEH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.