Lisätietoja HEDGY-rahakkeesta

HEDGY-rahakkeen hintatiedot

HEDGY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HEDGY-rahakkeen tokenomiikka

HEDGY-rahakkeen hintaennuste

Hedgy the hedgehog-logo

Hedgy the hedgehog – hinta (HEDGY)

Ei listattu

1HEDGY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00431702
$0.00431702$0.00431702
-1.50%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hedgy the hedgehog (HEDGY) -hintakaavio
Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00413243
$ 0.00413243$ 0.00413243
24 h:n matalin
$ 0.00455574
$ 0.00455574$ 0.00455574
24 h:n korkein

$ 0.00413243
$ 0.00413243$ 0.00413243

$ 0.00455574
$ 0.00455574$ 0.00455574

$ 0.074697
$ 0.074697$ 0.074697

$ 0.00166844
$ 0.00166844$ 0.00166844

-1.30%

-1.56%

-15.77%

-15.77%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00431702. Viimeisen 24 tunnin aikana HEDGY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00413243 ja korkeimmillaan $ 0.00455574 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HEDGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.074697, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00166844.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HEDGY on muuttunut -1.30% viimeisen tunnin aikana, -1.56% 24 tunnin aikana ja -15.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 309.32K
$ 309.32K$ 309.32K

--
----

$ 432.94K
$ 432.94K$ 432.94K

71.45M
71.45M 71.45M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Hedgy the hedgehog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 309.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HEDGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.45M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 432.94K.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hedgy the hedgehog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hedgy the hedgehog – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014660880.
Viimeisten 60 päivän aikana Hedgy the hedgehog – USD -hinnan muutos oli $ +0.0045643002.
Viimeisten 90 päivän aikana Hedgy the hedgehog – USD -hinnan muutos oli $ +0.000896514535846404.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.56%
30 päivää$ -0.0014660880-33.96%
60 päivää$ +0.0045643002+105.73%
90 päivää$ +0.000896514535846404+26.21%

Mikä on Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hedgy the hedgehog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hedgy the hedgehog (HEDGY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hedgy the hedgehog (HEDGY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hedgy the hedgehog-rahakkeelle.

Tarkista Hedgy the hedgehog-rahakkeen hintaennuste nyt!

HEDGY paikallisiin valuuttoihin

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen tokenomiikka

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HEDGY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hedgy the hedgehog (HEDGY)”

Paljonko Hedgy the hedgehog (HEDGY) on arvoltaan tänään?
HEDGY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00431702 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HEDGY-USD-parin nykyinen hinta?
HEDGY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00431702. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hedgy the hedgehog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HEDGY markkina-arvo on $ 309.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HEDGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HEDGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 71.45M USD.
Mikä oli HEDGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HEDGY saavutti ATH-hinnaksi 0.074697 USD.
Mikä oli HEDGY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HEDGY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00166844 USD.
Mikä on HEDGY-rahakkeen treidausvolyymi?
HEDGY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HEDGY tänä vuonna korkeammalle?
HEDGY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HEDGY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:13:10 (UTC+8)

Hedgy the hedgehog (HEDGY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

