Lisätietoja HEDGE-rahakkeesta

HEDGE-rahakkeen hintatiedot

HEDGE-rahakkeen valkoinen paperi

HEDGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HEDGE-rahakkeen tokenomiikka

HEDGE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

HedgeFi-logo

HedgeFi – hinta (HEDGE)

Ei listattu

1HEDGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00084526
$0.00084526$0.00084526
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen HedgeFi (HEDGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:15:41 (UTC+8)

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0026379
$ 0.0026379$ 0.0026379

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-1.02%

-27.78%

-27.78%

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HEDGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0026379, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HEDGE on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -1.02% 24 tunnin aikana ja -27.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 844.88K
$ 844.88K$ 844.88K

--
----

$ 844.88K
$ 844.88K$ 844.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HedgeFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 844.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 844.88K.

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HedgeFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HedgeFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana HedgeFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana HedgeFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.02%
30 päivää$ 0-7.83%
60 päivää$ 0+2.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on HedgeFi (HEDGE)

Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HedgeFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HedgeFi (HEDGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HedgeFi (HEDGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HedgeFi-rahakkeelle.

Tarkista HedgeFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

HEDGE paikallisiin valuuttoihin

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen tokenomiikka

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HEDGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HedgeFi (HEDGE)”

Paljonko HedgeFi (HEDGE) on arvoltaan tänään?
HEDGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HEDGE-USD-parin nykyinen hinta?
HEDGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HedgeFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HEDGE markkina-arvo on $ 844.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HEDGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli HEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HEDGE saavutti ATH-hinnaksi 0.0026379 USD.
Mikä oli HEDGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HEDGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HEDGE-rahakkeen treidausvolyymi?
HEDGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HEDGE tänä vuonna korkeammalle?
HEDGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HEDGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:15:41 (UTC+8)

HedgeFi (HEDGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.