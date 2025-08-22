Lisätietoja HEC-rahakkeesta

HEC-rahakkeen hintatiedot

HEC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HEC-rahakkeen tokenomiikka

HEC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Hector Network-logo

Hector Network – hinta (HEC)

Ei listattu

1HEC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0160408
$0.0160408$0.0160408
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Hector Network (HEC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:57:12 (UTC+8)

Hector Network (HEC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01582358
$ 0.01582358$ 0.01582358
24 h:n matalin
$ 0.01662057
$ 0.01662057$ 0.01662057
24 h:n korkein

$ 0.01582358
$ 0.01582358$ 0.01582358

$ 0.01662057
$ 0.01662057$ 0.01662057

$ 357.61
$ 357.61$ 357.61

$ 0.01095776
$ 0.01095776$ 0.01095776

-2.51%

-2.46%

+1.73%

+1.73%

Hector Network (HEC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0160408. Viimeisen 24 tunnin aikana HEC on vaihdellut alimmillaan $ 0.01582358 ja korkeimmillaan $ 0.01662057 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 357.61, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01095776.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HEC on muuttunut -2.51% viimeisen tunnin aikana, -2.46% 24 tunnin aikana ja +1.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hector Network (HEC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.91K
$ 38.91K$ 38.91K

--
----

$ 50.77K
$ 50.77K$ 50.77K

2.43M
2.43M 2.43M

3,164,939.07318393
3,164,939.07318393 3,164,939.07318393

Hector Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.43M ja sen kokonaistarjonta on 3164939.07318393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.77K.

Hector Network (HEC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hector Network – USD -hinta muuttui $ -0.00040522928160279.
Viimeisten 30 päivän aikana Hector Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014098756.
Viimeisten 60 päivän aikana Hector Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0050608595.
Viimeisten 90 päivän aikana Hector Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.003855091216191494.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00040522928160279-2.46%
30 päivää$ -0.0014098756-8.78%
60 päivää$ +0.0050608595+31.55%
90 päivää$ -0.003855091216191494-19.37%

Mikä on Hector Network (HEC)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hector Network (HEC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hector Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hector Network (HEC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hector Network (HEC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hector Network-rahakkeelle.

Tarkista Hector Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

HEC paikallisiin valuuttoihin

Hector Network (HEC) -rahakkeen tokenomiikka

Hector Network (HEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HEC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hector Network (HEC)”

Paljonko Hector Network (HEC) on arvoltaan tänään?
HEC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0160408 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HEC-USD-parin nykyinen hinta?
HEC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0160408. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hector Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HEC markkina-arvo on $ 38.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.43M USD.
Mikä oli HEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HEC saavutti ATH-hinnaksi 357.61 USD.
Mikä oli HEC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HEC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01095776 USD.
Mikä on HEC-rahakkeen treidausvolyymi?
HEC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HEC tänä vuonna korkeammalle?
HEC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HEC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:57:12 (UTC+8)

Hector Network (HEC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.