Lisätietoja HSM-rahakkeesta

HSM-rahakkeen hintatiedot

HSM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HSM-rahakkeen tokenomiikka

HSM-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Heart Sparkle Mermaid-logo

Heart Sparkle Mermaid – hinta (HSM)

Ei listattu

1HSM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Heart Sparkle Mermaid (HSM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:57:04 (UTC+8)

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-0.85%

-9.75%

-9.75%

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HSM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HSM on muuttunut -0.99% viimeisen tunnin aikana, -0.85% 24 tunnin aikana ja -9.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.97K
$ 36.97K$ 36.97K

--
----

$ 36.97K
$ 36.97K$ 36.97K

999.31M
999.31M 999.31M

999,306,955.773802
999,306,955.773802 999,306,955.773802

Heart Sparkle Mermaid-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M ja sen kokonaistarjonta on 999306955.773802. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.97K.

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Heart Sparkle Mermaid – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Heart Sparkle Mermaid – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Heart Sparkle Mermaid – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Heart Sparkle Mermaid – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.85%
30 päivää$ 0-19.22%
60 päivää$ 0-10.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Heart Sparkle Mermaid-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Heart Sparkle Mermaid (HSM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Heart Sparkle Mermaid (HSM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Heart Sparkle Mermaid-rahakkeelle.

Tarkista Heart Sparkle Mermaid-rahakkeen hintaennuste nyt!

HSM paikallisiin valuuttoihin

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen tokenomiikka

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HSM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Heart Sparkle Mermaid (HSM)”

Paljonko Heart Sparkle Mermaid (HSM) on arvoltaan tänään?
HSM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HSM-USD-parin nykyinen hinta?
HSM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Heart Sparkle Mermaid-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HSM markkina-arvo on $ 36.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HSM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M USD.
Mikä oli HSM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HSM saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli HSM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HSM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HSM-rahakkeen treidausvolyymi?
HSM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HSM tänä vuonna korkeammalle?
HSM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HSM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:57:04 (UTC+8)

Heart Sparkle Mermaid (HSM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.