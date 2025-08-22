Lisätietoja HBUD-rahakkeesta

HBUD-rahakkeen hintatiedot

HBUD-rahakkeen valkoinen paperi

HBUD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HBUD-rahakkeen tokenomiikka

HBUD-rahakkeen hintaennuste

HealthBuddyAI-logo

HealthBuddyAI – hinta (HBUD)

Ei listattu

1HBUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen HealthBuddyAI (HBUD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:59:37 (UTC+8)

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063081
$ 0.063081$ 0.063081

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HBUD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HBUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.063081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HBUD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

--
----

$ 8.78K
$ 8.78K$ 8.78K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

HealthBuddyAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.78K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HBUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.78K.

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana HealthBuddyAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HealthBuddyAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana HealthBuddyAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana HealthBuddyAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+23.09%
60 päivää$ 0-99.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on HealthBuddyAI (HBUD)

Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

HealthBuddyAI (HBUD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

HealthBuddyAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon HealthBuddyAI (HBUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko HealthBuddyAI (HBUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita HealthBuddyAI-rahakkeelle.

Tarkista HealthBuddyAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

HBUD paikallisiin valuuttoihin

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen tokenomiikka

HealthBuddyAI (HBUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HBUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”HealthBuddyAI (HBUD)”

Paljonko HealthBuddyAI (HBUD) on arvoltaan tänään?
HBUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HBUD-USD-parin nykyinen hinta?
HBUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on HealthBuddyAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HBUD markkina-arvo on $ 8.78K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HBUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HBUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli HBUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HBUD saavutti ATH-hinnaksi 0.063081 USD.
Mikä oli HBUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HBUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on HBUD-rahakkeen treidausvolyymi?
HBUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HBUD tänä vuonna korkeammalle?
HBUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HBUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.